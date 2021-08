Ken Roczen (HRC/P4): «Indiana war schwierig»

Ken Roczen am 'Godzilla Jump' in Indiana

Die Titelchancen für den deutschen HRC-Werksfahrer Ken Roczen sind mit 50 Punkten Rückstand nur noch theoretischer Natur. Eli Tomac (Kawasaki) wird immer stärker und könnte Roczen am ende noch Platz 2 streitig machen.

Der Meisterschaftszug ist für den deutschen HRC-Werksfahrer Ken Roczen so gut wie abgefahren. Der führende Dylan Ferrandis (Yamaha) konnte seinen Vorsprung beim letzten Rennen in Crawfordsville auf 50 Punkte ausbauen. Wenn der Franzose beim nächsten Rennen in Pala keine Punkte gegenüber Roczen einbüßt, ist er bereits am kommenden Samstag vorzeitig Champion.

Aber: So lange es noch theoretische Chancen gibt, könnte sich für Roczen das Blatt doch noch einmal wenden. Erinnert sei an die längst gewonnen geglaubte WM von Jeffrey Herlings im Jahre 2014. Motocross ist ein gefährlicher und technischer Sport. Dylan Ferrandis hatte in Crawfordsville auch das Glück an seiner Seite, als sich der Stein, der seine Hinterradbremse blockierte, wieder von selbst löste und er ungehindert weiterfahren konnte.

«Indiana war schwierig», resümierte Roczen. «Es war den ganzen Tag über sehr schwül. Aber wir haben gemeinsam mit dem Team wieder einige neue Erkenntnisse gesammelt und verschiedene Dinge ausprobiert. Ich war nicht auf dem Level der letzten paar Rennen. Aber ich bin gesund und gehe nun die letzten Rennen der Saison unvoreingenommen an, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.»

Platz 2 ist dem Deutschen allerdings auch noch nicht sicher. Eli Tomac (Kawasaki) wird immer stärker. Er läuft besonders im zweiten Lauf zu Hochform auf und liegt in der Tabelle nur noch 21 Punkte hinter dem Deutschen auf Rang 3. In Indiana hat Tomac 10 Punkte auf Roczen gutmachen können. Bei noch zwei verbleibenden Rennen könnte es im Kampf um Platz 2 also noch einmal knapp werden.

Ergebnis US Nationals Ironman, 450ccm:



1. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 2-1

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 1-2

3. Cooper Webb (USA), KTM, 4-3

4. Ken Roczen (D), Honda, 3-5

5. Chase Sexton (USA), Honda, 5-4

6. Coty Schock (USA), Honda, 8-6

7. Joey Savatgy (USA), KTM, 7-8

8. Justin Bogle (USA), KTM, 10-7

9. Brandon Hartranft (USA), Suzuki, 9-9

10. Kyle Chisholm (USA), Yamaha, 11-10

...

13. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 6-36/DNF

...

DNS: Justin Barcia (USA), GASGAS

DNS: Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

DNS: Zach Osborne (USA), Husqvarna

DNS: Jason Anderson (USA), Husqvarna

DNS: Marvin Musquin (F), KTM

DNS: Dean Wilson (GBR), Husqvarna

DNS: Max Anstie (GB), Suzuki

DNS: Christian Craig (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 12:



1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 439

2. Ken Roczen (D), Honda, 389, (-50)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 368, (-71)

4. Chase Sexton (USA), Honda, 342, (-97)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 278, (-161)

6. Marvin Musquin (F), KTM, 240, (-199)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 239, (-200)

8. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 232, (-207)

9. Christian Craig (USA), Yamaha, 224, (-215)

10. Joey Savatgy (USA), KTM, 216, (-223)

11. Max Anstie (GB), Suzuki, 149, (-290)

12. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 147, (-292)

13. Dean Wilson (GBR), Husqvarna, 146, (-293)