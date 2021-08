Jett Lawrence (HRC): Sieg und Tabellenführung

Mit einem Doppelsieg gewann der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence den 10. Lauf der Lucas Oil Pro Motocross Championship in Crawfordsville vor Jo Shimoda (Kawasaki) und Justin Cooper (Yamaha).

10. Lauf der US Nationals auf dem Ironman-Raceway in Crawfordsville (Indiana): Mit einem souveränen Doppelsieg gewann der australische HRC-Werksfahrer die Tageswertung und übernahm damit zugleich die Tabellenführung. Starke Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit machten den Fahrern zu schaffen und forderten die Piloten aufs Äußerste.

Jeremy Martin (Yamaha) stürzte im ersten Lauf auf Rang 2 liegend. Er scrubbte an einem Sprung, landete quer zur Fahrtrichtung und stürzte per 'highsider' zu Boden. Dabei brach er sich sein linkes Handgelenk, das ihm schon seit Beginn der Outdoors-Saison Probleme bereitete. Damit blieb der bisherige Tabellen-Dritte ohne Punkte. Hunter Lawrence kam zwar nur auf den Rängen 12 und 9 ins Ziel, doch das genügte, um 'J-Mart' von Tabellenrang 3 zu verdrängen.

Der bisherige Tabellenführer Justin Cooper (Yamaha) gewann im ersten Lauf zwar den 'holeshot' und stand am Ende mit zwei vierten Plätzen auch auf dem Podium, doch ihm war klar, dass ihm der Meisterschaftsgewinn bei nur noch zwei ausstehenden Rennen aus den Händen gleitet. «Jett war heute klar schneller als ich», konstatierte Cooper. «Wir müssen uns verbessern, wenn wir den Titel noch holen wollen.» Cooper verlor bei diesem Rennen 14 Punkte auf Jett Lawrence und liegt nun in der Tabelle mit 11 Punkten Rückstand auf Rang 2.

Eine starke Leistung zeigte erneut der Japaner Jo Shimoda (Kawasaki). Er stand in Runde 5 von Southwick erstmals auf dem Podium der US Nationals und erreichte in Crawfordsville mit einem 2-3-Ergebnis erneut das Treppchen.

Der 11. Lauf der US Nationals findet am nächsten Samstag (4. September) auf dem Fox-Raceway in Pala statt.

Ergebnis Ironman 250 ccm:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 2-3

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 4-4

4. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 3-6

5. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 5-5

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 13-2

7. Ty Masterpol (USA), GASGAS, 6-7

8. Carson Mumford (USA), Honda, 8-8

9. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 12-9

10. Dylan Schwartz (USA), Suzuki, 9-13

...

15. Maximus Vohland (USA), KTM, 7-29

...

DNF: Jeremy Martin (USA), Yamaha

DNS: Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

DNS: Colt Nichols (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 12:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 414

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 403, (-11)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 319, (-95)

4. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 307, (-107)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 300, (-114)

6. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 262, (-152)

7. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 218, (-196)

8. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 195, (-219)

9. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 189, (-225)

10. Maximus Vohland (USA), KTM, 182, (-232)