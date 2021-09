Vorschau: Fox Raceway 2 mit Ken Roczen (Honda)

Die US Nationals gehen in Pala/Kalifornien in ihre 11. Runde. In der 450er Klasse könnte bereits eine Vorentscheidung zugunsten von Dylan Ferrandis fallen. Die 250er Klasse bleibt spannend bis zum Schluss.

Die US Nationals kehren an diesem Wochenende auf den 'Fox Raceway' in Pala/Kalifornien zurück, wo die Saison Ende Mai begonnen hatte. Beim 11. und vorletzten Lauf könnte in der 450er Klasse bereits eine Titelentscheidung fallen, denn Dylan Ferrandis (Yamaha) bringt einen Vorsprung von 50 Punkten mit. Wenn der Franzose diesen Vorsprung in Pala halten kann, ist er Champion 2021. Man möchte kaum für möglich halten, dass Ferrandis als Rookie sein erstes Jahr in der 450er Klasse absolviert.

Ken Roczen (Honda) will seine Chancen dennoch nutzen, auch wenn der Titel kaum noch realistisch ist. Er muss sich nun gegen einen immer stärker werdenden Eli Tomac zur Wehr setzen, der in der Tabelle auf Platz 3 nur noch 21 Punkte Rückstand hinter Roczen hat.

Die Wetterprognosen sind sonnig bei bis zu 38 Grad. Pala könnte also zu einer weiteren Hitzeschlacht werden.

Auch die Corona-Situation bleibt in den USA ein Thema: Max Anstie, der letzte Woche wegen einer Infektion mit SARS-Cov-2 pausieren musste, soll diese Woche bereits wieder starten. Marvin Musquin hingegen muss seine Infektion aussitzen. Er soll aber nächste Woche zum Saisonfinale in Hangtown wieder am Start stehen.

In der 250er Klasse wird es auf jeden Fall bis zum letzten Rennen spannend bleiben, denn Jett Lawrence (Honda) hat den Titel mit 11 Punkten Vorsprung noch nicht in trockenen Tüchern. Das Rennen auf dem Fox Raceway wird aber die letzte Gelegenheit für Justin Cooper (Yamaha), den Rückstand noch einmal zu verkürzen, um seine Titelchancen zu wahren.

Die US Nationals in Pala live:



Livetiming (kostenlos)

Livestream NBC Sports Gold

Zeitplan Pala (MESZ)

Samstag, 4. August 2021

ab 19:00: Trainings-Sessions

22:00 - 250MX Lauf 1

23:00 - 450MX Lauf 1

Sonntag, 5. August 2021



00:00 - 250MX Lauf 2

01:00 - 450MX Lauf 2

Meisterschaftsstand 450 ccm nach Runde 10 von 12:

1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 439

2. Ken Roczen (D), Honda, 389, (-50)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 368, (-71)

4. Chase Sexton (USA), Honda, 342, (-97)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 278, (-161)

6. Marvin Musquin (F), KTM, 240, (-199)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 239, (-200)

8. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 232, (-207)

9. Christian Craig (USA), Yamaha, 224, (-215)

10. Joey Savatgy (USA), KTM, 216, (-223)

Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 12:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 414

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 403, (-11)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 319, (-95)

4. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 307, (-107)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 300, (-114)

6. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 262, (-152)

7. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 218, (-196)

8. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 195, (-219)

9. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 189, (-225)

10. Maximus Vohland (USA), KTM, 182, (-232)