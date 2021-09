Vorschau: US-Finale in Hangtown mit Ken Roczen (HRC)

Am Wochenende gehen die US Nationals in ihre letzte Runde

Für den deutschen HRC Werksfahrer Ken Roczen geht es beim Saisonfinale in Hangtown noch um die Silbermedaille zwischen ihm und Eli Tomac (Kawasaki). Jett Lawrence könnte für Honda den Titel in der 250er Klasse holen.

Die Meisterschaftsentscheidung in der 450er Klasse ist zwar schon letzte Woche in Pala zugunsten von Dylan Ferrandis (Yamaha) gefallen, doch für den deutschen HRC Werksfahrer Ken Roczen dürfte das Saisonfinale von Hangtown das wichtigste Rennen des Jahres werden. Eli Tomac (Kawasaki) ist in den letzten Rennen überzeugend stark geworden. Er brillierte nicht nur durch enormen Speed, sondern vor Allem auch durch sein Fitness-Level am Ende der Rennen und das besonders in den zweiten Läufen.

Für Tomac wird es das letzte Rennen in Kawasaki-Diensten sein. Anfang Oktober steht sein Wechsel zu Yamaha an. Roczen, der zuletzt zwar schnell war, aber seine Pace nicht über die Distanz halten konnte, steht also beim letzten Rennen des Jahres enorm unter Druck. Auch mental ist der Thüringer in Hangtown in einer schwierigen Ausgangslage. Er ist bekannt als absoluter Siegertyp. Sich für Rang 2 ins Zeug zu legen, wird Überwindung kosten.

Dazu kommt: Wenn der junge HRC-Werksfahrer Jett Lawrence in Hangtown die 250er Meisterschaft gewinnt, wird der Australier der neue Superstar bei HRC werden. Jett Lawrence ist jung und unverbraucht. Damit gehört ihm die Zukunft bei HRC. Der letzte Honda-Erfolg liegt schon Jahre zurück. Es war der Titel von Eli Tomac für das GEICO Honda Team im Jahre 2013.

Der Hangtown-Klassiker, der sonst den Saisonauftakt markierte, wird dieses Jahr also zum Showdown der Saison werden. Für den frisch gebackenen Champion Dylan Ferrandis (Yamaha) wird es ein Schaulaufen sein. Dahinter bleibt es spannend.

Die Wetterprognosen für das Wochenende in Kalifornien sind prächtig: Sonnenschein bei 20 Grad Außentemperaturen.

Meisterschaftsstand 450 ccm nach Runde 11 von 12:



1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 486

2. Ken Roczen (D), Honda, 424, (-62)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 415, (-71)

4. Chase Sexton (USA), Honda, 342, (-144)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 316, (-170)

6. Christian Craig (USA), Yamaha, 258, (-228)

7. Marvin Musquin (F), KTM, 240, (-246)

8. Joey Savatgy (USA), KTM, 240, (-246)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 239, (-247)

10. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 232, (-254)

Meisterschaftsstand nach Runde 11 von 12:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 464

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 441, (-23)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 349, (-115)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 327, (-137)

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 307, (-157)

6. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 300, (-164)

7. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 240, (-224)

8. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 229, (-235)

9. Maximus Vohland (USA), KTM, 202, (-262)

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 195, (-269)



Die US Nationals in Hangtown live:

Livetiming (kostenlos)

Livestream NBC Sports Gold



Zeitplan Hangtown (MESZ)

Samstag, 11. September 2021

ab 19:00: Trainings-Sessions



22:00 - 250MX Lauf 1

23:00 - 450MX Lauf 1

Sonntag, 12. September 2021

00:00 - 250MX Lauf 2

22:00 - 450MX Lauf