Jett Lawrence (HRC): Doppelsieg in Pala-2

Mit einem ungefährdeten Doppelsieg gewann der australische Titelaspirant Jett Lawrence (Honda) den 11. Lauf der US Nationals in Pala (Kalifornien) und konnte seine Tabellenführung vor dem Saisonfinale weiter ausbauen.

11. Lauf der US Nationals auf dem Fox Raceway in Pala: Michael Mosiman (GASGAS) gewann den 'holeshot' zum ersten Lauf und übernahm nach einem kurzen Intermezzo von Maximus Vohland (KTM) die frühe Führung. Jett Lawrence kämpfte sich nach dem Start von P3 auf Rang 2 nach vorne und profitierte in der 6. Runde von einem Crash Mosimans. Jett übernahm die Führung und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Mosiman fiel durch den Sturz auf P6 zurück, kämpfte sich aber bis zum Ende des Rennens auf P2 zurück. Jett Lawrence gewann den ersten Lauf mit 9,2 Sekunden Vorsprung.

Justin Cooper, der einzige Fahrer, der sich neben Lawrence noch Titelhoffnungen machen kann, fand keinen Fluss im Rennen und büßte auf P5 weitere Punkte zu Spitzenreiter Jett Lawrence ein.

Etwas Konfusion herrschte am Start zu Moto-2, als das Gatter nicht fiel und Jett gegen das Gate fuhr. Der zweite Startversuch klappte und Jett Lawrence katapultierte seine Honda zum 'holeshot'. Justin Cooper mobilisierte seine letzten Reserven und kämpfte sich von P3 auf Rang 2 nach vorn, aber er kam nicht in Schlagdistanz zu Lawrence. Mit seinem Doppelsieg in Pala konnte Jett Lawrence seine Tabellenführung vor dem Saisonfinale in Hangtown von 11 auf 23 Punkte ausbauen.

Mit einem 2-4-Ergebnis wurde Michael Mosiman (GASGAS) Gesamt-Zweiter vor Justin Cooper (Yamaha).

Ergebnis Ironman 250 ccm:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 2-4

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 5-2

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 4-3

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 6-6

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 3-14

7. Dilan Schwartz (USA), Suzuki, 10-8

8. Joshua Varize (USA), Husqvarna, 9-9

9. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 12-7

10. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 15-5

11. Ty Masterpol (USA), GASGAS, 6-7

12. Jarrett Frye(USA), Yamaha, 11-10

13. Carson Mumford (USA), Honda, 8-8

15. Maximus Vohland (USA), KTM, 7-15

...

DNS: Jeremy Martin (USA), Yamaha

DNS: Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

DNS: Colt Nichols (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 11 von 12:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 464

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 441, (-23)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 349, (-115)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 327, (-137)

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 307, (-157)

6. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 300, (-164)

7. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 240, (-224)

8. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 229, (-235)

9. Maximus Vohland (USA), KTM, 202, (-262)

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 195, (-269)