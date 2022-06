Vorschau US Nationals in Thunder Valley

In Thunder Valley findet der dritte Lauf der US Nationals statt

Die US Nationals gehen in Thunder Valley (Colorado) in ihre dritte Runde. Der deutsche HRC-Werksfahrer Ken Roczen rangiert mit 12 Punkten Rückstand auf Rang 2 hinter seinem Teamkollegen Chase Sexton.

Die US Nationals machen an diesem Wochenende in Thunder Valley (Colorado) Station. Bei diesem Rennen werden die 450er zuerst starten, danach die 250er. Die Wetteraussichten für dieses Wochenende sind bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke sehr fordernd. In einer Höhe von knapp 2000 Metern sind für Piloten und Bikes Leistungsreserven gefragt.

Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson konnte beim letzten Rennen in Hangtown seinen ersten Nationals-Tagessieg einfahren. Die Meisterschaftsführung hat seit dem Saisonstart in Pala HRC-Werksfahrer Chase Sexton übernommen. Der deutsche HRC-Werksfahrer Ken Roczen verfehlte mit einem 3-4-Ergebnis in Hangtown das Podium, rangiert aber in der Tabelle mit 12 Punkten Rückstand weiterhin auf Platz 2 hinter Sexton. Jason Anderson rückte nach seinem Tagessieg auf P3 vor. Roczen hat auf Rang 2 einen Rückstand von 12 Punkten. In dieser Woche absolvierte der Deutsche weitere Tests für die kommenden Rennen.

Ebenfalls in Thunder Valley wieder am Start stehen wird Antonio Cairoli. Der Sizilianer wurde beim letzten Rennen in Hangtown auf Platz 6 bester KTM-Werksfahrer und hofft, sich bei seinem US-Abenteuer in Thunder Valley weiter verbessern zu können.

450 Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 12:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 94

2. Ken Roczen (D), Honda, 82, (-12)

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 76, (-18)

4. Eli Tomac (USA), Yamaha, 75, (-19)

5. Christian Craig (USA), 72, (-22)

6. Ryan Dungey (USA), KTM, 61, (-33)

7. Antonio Cairoli (I), KTM, 55, (-39)

8. Aaron Plessinger (USA), 51, (-43)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 46, (-48)

10. Garrett Marchbanks (USA) Yamaha, 42, (-52)

Trotz großer gesundheitlicher Probleme gewann der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence in Hangtown mit einem 3-1-Ergebnis und führt in der Meisterschaft mit einem Vorsprung von 11 Punkten vor seinem Bruder Hunter.

250 Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 12:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 95

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 84, (-11)

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 72, (-23)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 60, (-35)

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 59, (-36)

6. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 55, (-40)

So können die Rennen live verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (99,99 USD pro Saison, 6,99 USD pro Rennen)

Zeitplan US Nationals Thunder Valley

Samstag, 11.06.2022

19:00: Qualifikation

22:00: 450MX Lauf 1

23:00: 250MX Lauf 1

Sonntag, 12.06.2022

00:00: 450MX Lauf 2

01:00: 250MX Lauf 2



* Alle Angaben ohne Gewähr, Zeitangaben in MESZ.