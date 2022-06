Tony Cairoli bleibt für weitere 2 Rennen in den USA

Der neunfache Weltmeister Antonio Cairoli (KTM) wollte eigentlich nur zwei Rennen der US Nationals bestreiten. Nun hat er entschieden, weitere zwei Rennen in Thunder Valley und High Point dranzuhängen.

Der US-Exkurs des neunfachen Weltmeisters Antonio Cairoli sollte heute in Hangtown bereits wieder enden. Beim Saisonauftakt in Pala haderte Cairoli mit dem Rahmen seiner KTM, der mehr Flex hat als die steiferen Rahmen, die er aus der WM gewohnt ist. Am letzten Dienstag hat Cairoli deshalb eine weitere Testsession anberaumt, um das Fahrwerk für seine Bedürfnisse zu optimieren.

Die Ergebnisse könnten wir heute Nacht sehen, wenn der zweite Lauf der US Nationals in Hangtown gestartet wird. Damit sich dieser Aufwand auch lohnt, hat Cairoli nun entschieden, noch für zwei weitere Rennen in den USA zu bleiben. Er will nun auch in Thunder Valley und High Point starten.

Wenn Cairoli dabei gut abschneidet, könnten wir ihn vielleicht sogar noch länger in den USA sehen, denn letztendlich ist und bleibt der Italiener ein Racer durch und durch.