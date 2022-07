Eli Tomac (Yamaha): Abschied vom Motocross?

Tabellenführer Eli Tomac (Yamaha) deutete nach dem Spring Creek National am letzten Wochenende an, dass er sich künftig nur noch auf Supercross konzentrieren wird und dieses Jahr seine letzte Motocross-Saison sein könnte

Am letzten Wochenende übernahm der amtierende US-Supercross-Champion Eli Tomac mit einem weiteren Doppelsieg die Tabellenführung der US-Nationals. Tomac ist auf dem Weg, in diesem Jahr auch die Lucas Oil Pro Motocross Championships zu gewinnen. Es könnte seine letzte Motocross-Saison werden. Am 8. Oktober plant er einen Wildcardeinsatz in der neu etablierten Supercross-WM in Cardiff (Wales). Danach will er sich ausschließlich dem Thema Supercross widmen. Das Motocross der Nationen am 25. September in RedBud wäre dann Tomacs letztes Motocross-Rennen und vielleicht der Abschluss einer glanzvollen Karriere.

Das Spring Creek National in Millville war Tomacs vierter Saisonsieg in Folge. In der Pressekonferenz nach dem Rennen erklärte er: «Das waren vier tolle Rennen. Heute war es wieder ein knallharter Kampf in beiden Läufen. Im ersten Lauf musste ich in die Trickkiste greifen. Chase ging vorbei und hatte die besseren Linien und dadurch etwas mehr Tempo. Für den zweiten Lauf haben wir dann ein paar Änderungen vorgenommen, die sich bezahlt gemacht haben. Das Team hat einen krassen Job geleistet. Zwischen den beiden Läufen konnten sie die Verbesserungen in kürzester Zeit umsetzen.»

Ein Türchen lässt sich Tomac aber am Ende dennoch offen: «Dinge ändern sich. Und besonders in unserem Sport geht das bisweilen sehr schnell. Aber mein künftiger Vertrag ist erst einmal nur für Supercross. So steht es auf dem Papier.»

Ergebnis US Nationals Millville 450 ccm:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 1-1

2. Chase Sexton (USA), Honda, 2-2

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 3-4

4. Christian Craig (USA), 5-3

5. Ryan Dungey (USA), KTM, 4-6

...

13. Ken Roczen (D), Honda, 16-12

Meisterschaftsstand nach Runde 7 von 12:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 317

2. Chase Sexton (USA), Honda, 312 (-5)

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 245, (-72)

4. Ken Roczen (D), Honda, 241, (-76)

5. Christian Craig (USA), 220, (-97)

6. Ryan Dungey (USA), KTM, 218, (-99)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 190, (-127)