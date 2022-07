Ken Roczen (HRC): Ein Wochenende zum Vergessen

Nach Stürzen in beiden Läufen beim Spring Creek National und einem enttäuschenden 16-12-Ergebnis fiel HRC-Werksfahrer Ken Roczen in der Tabelle von Rang 3 auf P4 zurück.

«Millville war wieder ein hartes Rennen», stöhnte der deutsche HRC-Werksfahrer Ken Roczen nach dem 7. Lauf der US Nationals im Sand von Millville. «Im Qualifikationstraining war ich wirklich gut, deshalb habe ich auch nicht viele Änderungen am Motorrad vorgenommen.»

Roczen stürzte aber in beiden Läufen.Im ersten Lauf erwischte es ihn in der 2.Runde. Der Deutsche konnte zum Glück nach beiden Stürzen weiterfahren, aber besonders nach dem ersten Crash konnte er sich erst ganz am Ende des Feldes einreihen. «Ich hatte zwar Glück, dass ich nach beiden Stürzen weiterfahren konnte» erinnert sich Roczen, «aber der Crash im ersten Lauf war schwieriger, da ich sehr lange gebraucht habe, um das Rennen überhaupt fortsetzen zu können, da ich entgegen der Fahrtrichtung stand.» Roczen konnte erst wenden, als der letzte Fahrer durch war. «Danach kam ich nicht mehr richtig in Schwung und habe mich auch auf der Strecke nicht so gut gefühlt. Es war ein wirklich ein hartes Wochenende mit schlechten Ergebnissen, aber manchmal ist das eben so.»

Roczen beendete den Tag von Millville mit einem 16-12-Ergebnis auf einem enttäuschenden 13. Platz und fiel dadurch in der Gesamtwertung von Rang 3 auf Rang 4 zurück. Der Thüringer hat einen Rückstand von 4 Punkten zu Jason Anderson (Kawasaki) auf Rang 3. «Ich schaue jetzt nach vorne auf das nächste Wochenende in Washougal. Danach haben wir zwei Wochen Pause, die mir hoffentlich einen Schub für die letzten Runden geben können.»

Ergebnis US Nationals Millville 450 ccm:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 1-1

2. Chase Sexton (USA), Honda, 2-2

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 3-4

4. Christian Craig (USA), 5-3

5. Ryan Dungey (USA), KTM, 4-6

6. Justin Barcia (USA), GASGAS, 6-5

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 7-7

8. Benny Bloss (USA), KTM, 9-10

9. Shane McElrath (USA), Husqvarna, 10-11

10. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 17-8

...

13. Ken Roczen (D), Honda, 16-12

...

17. Max Anstie (GB), Honda, 8-33

Meisterschaftsstand nach Runde 7 von 12:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 317

2. Chase Sexton (USA), Honda, 312 (-5)

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 245, (-72)

4. Ken Roczen (D), Honda, 241, (-76)

5. Christian Craig (USA), 220, (-97)

6. Ryan Dungey (USA), KTM, 218, (-99)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 190, (-127)

8. Aaron Plessinger (USA), 177 (-140)

9. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 142, (-175)

10. Shane McElrath (USA), Husqvarna, 139, (-178)