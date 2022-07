Vorschau: US Nationals in Washougal mit Ken Roczen 22.07.2022 - 20:46 Von Thoralf Abgarjan

© Copyright-Free Die US Nationals gehen in Washougal in Runde 8

Am kommenden Wochenende wird der 8. Lauf der US Nationals in Washougal ausgetragen. Eli Tomac (Yamaha) startet mit dem Redplate des Tabellenführers und Ken Roczen (Honda) will wieder Boden gutmachen.