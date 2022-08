Vorschau Unadilla: Wird Ken Roczen erneut gewinnen? 12.08.2022 - 17:18 Von Thoralf Abgarjan

© AMA Die US Nationals gastieren am kommenden Wochenende in Unadilla

Die US Nationals gehen am kommenden Wochenende in Unadilla in ihre 8. von 12 Runden. Ken Roczen (Honda) dominierte letztes Jahr auf dieser Strecke mit einem Doppelsieg. An der Tabellenspitze bleibt es eng.