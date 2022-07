Washougal: Jett Lawrence (Honda) erneut Tagessieger

Mit einem 2-2-Ergebnis gewann Jett Lawrence den 8. Lauf der 250 ccm US Nationals in Washougal. Die Laufsiege gingen aber an Hunter Lawrence (Honda) und Justin Cooper (Yamaha). Jett bleibt auf Titelkurs.

8. Lauf der US Nationals in Washougal (Washington): Der japanische Kawasaki-Werksfahrer Jo Shimoda zug den Holeshot zum ersten Rennen und führte über die ersten vier Runden. Hunter Lawrence (Honda) schloss die Lücke und ging mit einem sehenswerten Manöver außen an Shimoda vorbei in Führung. Erst in Rund 12 erreichte Tabellenführer Jett Lawrence Shimoda auf Rang 2 und ging innen vorbei. Hunter Lawrence gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 4,1 Sekunden vor seinem Bruder Jett, Shimoda und Justin Cooper (Yamaha). Für Hunter war es der 3. Laufsieg der Saison.

Justin Cooper (Yamaha) gewann den Start zum zweiten Lauf und fuhr einem Start-Ziel-Sieg entgegen. Hunter Lawrence kämpfte erneut mit Jo Shimoda um Rang 2, stürzte aber in einer Rechtskurve über das Vorderrad und verlor eine Position an Jett. Erneut startete Jett einen Endspurt und kassierte in Runde 13 seinen Buddy Jo Shimoda und wurde mit 5,5 Sekunden Rückstand zu Laufsieger Cooper Zweiter. Mit einem 2-2-Ergenbis gewann Jett Lawrence die Tageswertung und konnte damit seine Tabellenführung weiter auf 28 Punkte ausbauen. Die Tageswertung komplettierten Laufsieger Cooper mit einem 4-1-Ergebnis und Hunter Lawrence, der den zweiten lauf auf P4 beendete.

Die US Nationals gehen nun in eine zweiwöchige Pause, bevor die Meisterschaften am 13. August in Unadilla in ihr letztes Drittel gehen. Es folgen dann noch die Rennen am 20. August in Budds Creek, am 27. August in Ironman und das Saiso0nfinale am 3. September auf dem Fox Raceway in Pala.

Ergebnis US Nationals Washougal 250 ccm:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 2-2

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 4-1

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-4

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 3-3

5. Maximus Vohland (USA), KTM, 7-5

6. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 5-8

7. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 8-6

8. Pierce Brown (USA), GASGAS, 6-9

9. Nate Trasher (USA), Yamaha, 13-7

10. Joshua Varize (USA), KTM, 10-10

8. Ryder DiFrancesco (USA),Kawasaki, 13-8

Meisterschaftsstand nach Runde 8 von 12:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 355

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 327, (-28)

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 306, (-49)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 275, (-80)

5. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 207, (-148)

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 194, (-161)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 192, (-163)