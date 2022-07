Über die US-Pläne von Tom Vialle (KTM)

Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle wechselt 2023 in die USA, wo er an den US-Supercrossmeisterschaften und an den US Motocrossmeisterschaften teilnehmen will.

«Wir hatten dieses Jahr eine weitere starke Saison in der MX2-WM und der ursprüngliche Plan war, dass ich 2023 in die MXGP-Klasse aufsteige. Nun hatte ich aber das Gefühl, dass es der beste Zeitpunkt für mich ist, um mich auch im Supercross zu beweisen. Ich habe eine Strecke in der Nähe meines Hauses und es gibt auch eine gewisse Supercross-Tradition in meiner Familie. Ich möchte unbedingt sehen, was ich erreichen kann, auch wenn ich weiß, dass ich noch viel lernen muss, um für nächstes Jahr konkurrenzfähig zu sein», erklärte Tom Vialle.

Sein Teamkollege in der 250er Klasse wird Maximus Vohland sein. «Wir müssen realistisch bleiben, aber gleichzeitig ist es fantastisch, dass ich mit Robert [Jonas], Pit [Beirer]und der gesamten KTM-Crew sprechen konnte, dass dieser Wechsel möglich wurde. Das Grand-Prix-Team ist ja für mich wie eine zweite Familie geworden. Deshalb ist es für mich jetzt auch nicht leicht, zu gehen. Aber es wird eine wirklich aufregende neue Geschichte für mich. Ich kann es kaum erwarten, umzuziehen und den neuen Lebensabschnitt zu beginnen.»

Robert Jonas, Leiter Motorsport Offroad, fügte hinzu: «Wir haben Toms Wunsch voll und ganz respektiert, dass er seine Karriereziele in den USA und insbesondere im Supercross verfolgen will. Wenn er weiter so schnell lernt und sich entwickelt, wie er es bei uns in der Weltmeisterschaft getan hat, dann wird er auch dort eine große Überraschung sein. Ich bin sicher, dass ihm die Anleitung von Ian und Roger in Amerika bei diesem Wechsel helfen werden. Das Team hat bereits einige Supercross-Tests mit ihm absolviert und Tom scheint ein natürliches Gespür für diesen Sport zu haben. Es kommt immer auf den richtigen Fahrer zur richtigen Zeit mit der richtigen Portion Erfahrung auf höchstem Niveau an. Wir wünschen ihm alles Gute und sind gespannt, welche Höhen er als nächstes erklimmen kann.»