Wie Lars van Berkel Roger de Coster niederriss

Bei einem Crash in der ersten Kurve des zweiten 450er Laufs in Washougal riss der niederländische Gaststarter Lars van Berkel die belgische Motocross-Ikone Roger de Coster nieder. Beide mussten ins Spital gebracht werden

An den letzten Rennen der US Nationals in Spring Creek und Washougal nahmen auch die beiden niederländischen Gaststarter Lars van Berkel (Honda) und Rob Windt (Yamaha) teil. Für Punkte hat es für die beiden zwar noch nicht gereicht, aber sie haben trotzdem für jede Menge Aufregung gesorgt.

In der ersten Kurve nach dem Start zum zweiten 450er Lauf in Washougal kam van Berkel nach einem Crash von der Strecke ab, erfasste ausgerechnet Roger de Coster und riss ihn zu Boden. Roger de Coster leitet in den USA bekanntlich nicht nur das KTM-Factory-Engagement, sondern ist auch seit Jahren als Team-Manager der US-Nationalmannschaft beim prestigeträchtigen Motocross der Nationen im Einsatz. Mit anderen Worten: De Coster ist in den USA und natürlich weit darüber hinaus eine absolute Motocross-Ikone.

Der 77-jährige de Coster und van Berkel wurden zusammen von der Rennstrecke ins Spital gebracht. Untersuchungen ergaben zum Glück aber nur Prellungen und einige Schnittwunden.

Van Berkel erklärte den Zwischenfall so: «Ich konnte mich für die Rennen qualifizieren und fuhr im ersten Lauf im Mittelfeld, bevor ich wegen eines Elektronikproblems ausfiel. In den zweiten Lauf startete ich neben Ryan Dungey, hatte einen guten Start und danach einen Mega-Crash in der ersten Kurve.»