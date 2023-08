Vorschau und Zeitplan: US Nationals in Unadilla

In Unadilla findet der 9. Lauf der US Nationals statt

Die Rennen zum 9. Lauf der US Nationals in Unadilla beginnen diese Woche abweichend vom normalen Zeitplan mit der 450er Klasse. Jett Lawrence (Honda) könnte vorzeitig Champion werden. Weitere Europäer sind am Start.

Am kommenden Samstag findet in Unadilla (New Berlin, Bundesstaat New York) der 9. Lauf der US-Nationals statt. Die Wetteraussichten sind sonnig bei Tageshöchsttemperaturen vor 28 Grad Celsius.

Der australische Überflieger Jett Lawrence (Honda) hat in der Freiluftsaison als Rookie in der 450er Klasse jedes Rennen und jeden einzelnen Lauf gewonnen. 'Jettson' reist mit einem Vorsprung von 95 Punkten an. Wenn es ihm am Wochenende gelingt, seinen Vorsprung auf 100 oder mehr Punkte auszubauen, so wäre er bereits vorzeitig Champion, denn in den letzten beiden Rennen bzw. 4 Läufen können maximal 100 Punkte vergeben werden. Würde Jett - wie bisher – beide Läufe gewinnen, könnte er am Samstag bereits 3 Rennen vor dem Saisonfinale den Sack zum machen, selbst wenn Dylan Ferrandis Zweiter wird.

Allerdings: Was in diesem Jahr wirklich zählt, sind die kombinierten Meisterschaften, die SMX (Super-Motocross Meisterschaften), deren Playoffs nach dem Ende der Motocross-Saison am 9. September beginnen.

Honda ist Titelsponsor der Veranstaltung und zur erwarteten Feier des Tages wird am Samstag die Reihenfolge der Rennen geändert. Allerdings tauchen - je nach Quelle - unterschiedliche Zeitpläne auf. Die ersten Läufe sollen diesmal die 450er bestreiten - vorbehaltlich etwaiger Änderungen..

In Unadilla wird Red Bull GASGAS-Werksfahrer Justin Barcia nach seinen Brüchen von Schlüsselbein und mehreren Rippen zurück erwartet. Neben dem Spanier José Butron (GASGAS), dem Schweden Anton Gole (Husqvarna) und dem Deutschen Dominique Thury (Yamaha) werden in Unadilla auch MXGP-Veteran Tanel Leok (Husqvarna), Harri Kullas (Husqvarna) und der Tscheche Jacub Teresak (GASGAS) am Start stehen.

450 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 8 von 11:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 400

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 305, (-95)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 280, (-120)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 236, (-164)

5. Chase Sexton (USA), Honda, 218, (-182)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 190, (-210)

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 174, (-226)

8. Fredrik Noren (S), Suzuki, 169, (-231)

7. Cooper Webb (USA), KTM, 147, (-253)

10. José Butron (E), GASGAS, 132, (-268)

In den 250er Motocross-Meisterschaften geht es nach dem Doppelsieg von Haiden Deegan (Yamaha) beim letzten Rennen in Washougal weiterhin extrem eng zu. Hunter Lawrence führt die Tabelle mit nur noch 3 Punkten Vorsprung vor Deegan an. Auch in dieser Klasse werden sich neben dem amtierenden MX2-Weltmeister Tom Vialle (KTM) aus Frankreich weitere Europäer der US-Konkurrenz stellen: Der Este Jorgen Talviku, der Däne Matti Jorgensen (KTM) und der Schwede Jonathan von Knorring (Kawasaki) erscheinen in der Entry-List von Unadilla.

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 8 von 11:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 300

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 297, (-3)

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 281, (-19)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 274, (-26)

5. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 269, (-31)

6. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 247, (-53)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 219, (-81)

8. Tom Vialle (F), KTM, 210, (-90)

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 146, (-154)

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 144, (-156)

So können die Rennen der US Nationals in Unadilla verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream:



Zeitplan Motocross Unadilla*)

Samstag, 12.08.2023

16:00 – Qualifying



19:00 – 450 ccm, Lauf 1

20:00 – 250 ccm, Lauf 1

21:00 – 450 ccm, Lauf 2

22:00 – 250 ccm, Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr