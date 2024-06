Zeitplan und Vorschau Southwick National

In Southwick findet der 5. Laug der US Nationals statt

Am Samstag wird in Southwick (Massachusetts) der 5. Lauf der US Nationals ausgetragen. Das Duell der beiden Lawrence-Brüder spitzt sich zu. Mit Spannung wird auch das Debüt von Max Anstie bei Star Racing Yamaha erwartet.

Die Strecke in Southwick (Massachusetts) gehört zu den wenigen Sandstrecken im Kalender der US Nationals, wobei mit Sand in den USA etwas anderes gemeint ist als zum Beispiel Lommel. Unter der weichen Oberfläche gibt es eine harte Basis, ähnlich wie beispielsweise in Kegums. Bei Tageshöchsttemperaturen von 26 Grad soll es am Samstag beim 5. Lauf des US-Kalenders zwar bewölkt aber weitgehend trocken bleiben – also bestes Rennwetter.

HRC Werksfahrer Hunter Lawrence startet auch in Southwick mit dem Redplate des Tabellenführers, aber sein jüngerer Bruder Jett unterstrich mit seinem Doppelsieg vor zwei Wochen in High Point, dass er seine Mission Titelverteidigung weiterhin mit Nachdruck verfolgt.

450 ccm Meisterschaftsstand nach Event 4 von11:



1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 171 Punkte

2. Chase Sexton (USA) KTM, 165, (-6)

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 163, (-8)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 143, (-28)

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 134, (-37)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 130, (-41)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 121, (-50)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 120, (-51)

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 113, (-58)

10. Freddie Noren (S), Kawasaki, 82, (-89)

In der 250er Klasse bleibt Haiden Deegan das Maß der Dinge. Gespannt sein darf man auf das Debüt des Briten Max Anstie bei Star racing Yamaha.

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 4 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 191 Punkte

2. Chance Hymas (USA), Honda, 159, (-32)

3. Tom Vialle (F), KTM, 153, (-38)

4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 144, (-47)

5. Jo Shimoda (J), Honda, 136, (-55)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 116, (-75)

7. Jalek Swoll (USA), Triumph, 116, (-75)

8. Pierce Brown (USA), GASGAS, 109, (-82)

9. Julien Beaumer (USA), KTM, 103, (-88)

10. Jordon Smith (USA), Yamaha, 82, (-109)

So können die US Nationals in High Point verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig):

Zeitplan US Nationals Southwick*):

Samstag, 29.06.2024



16:00 – Qualifying

19:00 – 250 ccm, Lauf 1

20:00 – 450 ccm, Lauf 1

21:30 – 250 ccm, Lauf 2

22:30 – 450 ccm, Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr