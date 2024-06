Max Anstie startet für Star Racing Yamaha

Max Anstie wechselt vom Team Firepower Honda zu Star Racing Yamaha. Der Brite soll an den US Supercross-Meisterschaften, Motocross und den Supermotocross Playoffs teilnehmen. Pläne über die WSX sind noch nicht bekannt.

Max Anstie hat die Trennung von seinem bisherigen Team 'Firepower Honda' bekanntgegeben. Der Brite wird für das Star racing Yamaha Werksteam starten und schon am kommenden Wochenende zur 5. Runde der US Nationals in Southwick in der 250er Klasse antreten. Im Statement des Teams ist von einem 'mehrjährigen Vertrag' die Rede.

Anstie soll an den US Supercross-Meisterschaften, den US Nationals und der SuperMotocross-WM teilnehmen – nicht zu verwechseln mit der WSX. DieSuperMotocross-WM besteht aus der Kombination US-Supercross und US-Motocross und wird mit den 3 Playoff-Runden abgeschlossen.

Anstie erzielte seinen ersten Sieg im US Supercross 2023 Jahr im Schlamm von East Rutherford und stand regelmäßig auf dem Podium. E wurde am Ende Dritter in der 250 Ostküstenmeisterschaft. In der Saison 2024 wurde in Detroit Zweiter, siegte in Philadelphia und beendete die Meisterschaften auf Platz 5.

Jensen Hendler, Teammanager von Monster Energy Star Racing Yamaha, erklärte: «Wir freuen uns, mit Max zu arbeiten und auf sein Debüt in Southwick am kommenden Wochenende. Wir glauben, dass er ein Meisterschaftsanwärter sein kann und eine großartige Ergänzung unseres Programms sein wird. Wir freuen uns darauf zu sehen, was er für den Rest dieser Saison mit unserer YZ250F leisten kann.»

Max Anstie erklärte: «Dieser Schritt markiert ein neues Kapitel in meiner Karriere und ich bin voll motiviert, diese Chance zu nutzen. Ich habe in den USA noch unerledigte Aufgaben, insbesondere im Profi-Motocross und ich weiß, dass Star Racing Yamaha mir dabei helfen wird, diese Mission zu erfüllen. In Southwick an werden wir beginnen, um 2025 in den Titelkampf einzusteigen. Ich habe mich noch nie so bereit gefühlt.»

Die große Frage wird sein, ob Anstie mit Star Racing Yamaha auch an der Supercross-WM (WSX) teilnehmen wird. Anstie ist in der 250er Klasse immerhin Titelverteidiger. Zum diesem Thema äußerte sich Star Racing Yamaha bislang nicht.