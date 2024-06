Jett Lawrence (HRC) auch in Southwick siegreich

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann der australische HRC Werksfahrer Jett Lawrence das Southwick National vor Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton und seinem Bruder, Teamkollegen und Red Plate Inhaber Hunter Lawrence.

5. Lauf der US Nationals in Southwick: Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton markierte am Vormittag die schnellste Rundenzeit und startete von der Pole-Position in die Wertungsläufe. Den Start zum ersten Lauf gewann Jett Lawrence# (Honda) vor seinem älteren Bruder Hunter und Sexton. In dieser Reihenfolge kamen die 450er Protagonisten auch ins Ziel. Aaron Plessinger (KTM) haderte mit Sichtproblemen und fiel auf Platz 12 zurück.

Auch in der 450er Klasse starteten mit Harri Kullas (KTM), Gert Krestinov (Honda) und Alvin Östlund (Honda) Piloten aus dem Bereich der ADAC MX Masters bzw. der WM in Southwick. Kullas erreichte als bester Wildcard-Pilot in beiden Rennen die Top10.

Jett Lawrence, der noch immer mit den Folgen seines Sturzes in Hangtown hadert und über Problem im Schulter- und Beinbereich klagte, machte vor dem Start zum zweiten Lauf keinen sonderlich entspannten und fitten Eindruck, doch der HRC Werksfahrer gewann trotzdem den Holeshot. In der ersten Kurve nach dem Start kam es zu einer Kollision, in die unter anderem Jason Anderson (Kawasaki), Justin Barcia (GASGAS) und Malcolm Stewart (Husqvarna) verwickelt waren, die das Feld danach von hinten aufrollen mussten.

Chase Sexton ging in diesem Rennen entschlossen zur Sache, setzte sich mit einem harten Manöver gegen Hunter Lawrence auf Platz 2 und später auch gegen Jett durch. Sexton gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 8,5 Sekunden vor Jett und Hunter Lawrence. Jett holte aber mit einem 1-2-Ergebnis den Tagessieg, doch Sexton hatte bewiesen, dass er Jett auf der Strecke schlagen kann, was für ihn nach knapp der Hälfte der Meisterschaften ein wichtiges Momentum darstellt.

Diesen Schwung will Sexton nun zum nächsten Rennen zu seiner Heimstrecke nach Red Bud mitnehmen, wo am kommenden Wochenende der 6. Meisterschaftslauf ausgetragen wird.

Die Meisterschaftstabelle rückte in Southwick enger zusammen. Die Top-3 trennen nach 5 absolvierten Events nur noch 3 Punkte.

Eine unauffällige aber bemerkenswerte Leistung lieferte Justin Cooper (Yamaha) mit einem 5-6-Ergebnis und Tagesrang 4 ab. Cooper rangiert in der Meisterschaftstabelle ebenfalls auf Platz 4. Auch Dylan Ferrandis zeigte auf Platz 5 eine aufsteigende Leistungsbilanz.

US Nationals 450 Southwick:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-2

2. Chase Sexton (USA) KTM, 3-1

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-3

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 5-6

5. Dylan Ferrandis (F), Honda, 7-5

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 12-4

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 6-11

8. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 9-9

9. Harri Kullas (EST), KTM, 10-10

10. Kyle Webster (AUS), Honda, 17-7

11. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 8-16

12. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-31

13. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 15-12

14. Christian Craig (USA), Husqvarna, 20-8

15. Gert Krestinov (EST), Honda, 16-13

16. Alvin Östlund (S), Honda, 11-24

17. Cullin Park (USA), Honda, 13-21

18. Shane McElrath (USA), Suzuki, 27-14

450 ccm Meisterschaftsstand nach Event 5 von11:



1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 213 Punkte

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 210, (-3)

3. Chase Sexton (USA) KTM, 210, (-3)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 176, (-37)

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 162, (-51)

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 152, (-61)

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 148, (-65)

8. Justin Barcia (USA), GASGAS, 148, (-65)

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 133, (-80)

10. Freddie Noren (S), Kawasaki, 90, (-123)