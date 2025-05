Benoit Paturel startet für HEP Suzuki in den USA 22.05.2025 - 14:55 Von Thoralf Abgarjan

© Suzuki Benoit Paturel startet in den USA

Am kommenden Wochenende beginnen in Pala die US Nationals. Der 30-jährige Franzose Benoit Paturel wird als Ersatzfahrer des verletzen Ken Roczen für das Team HEP Progressive Suzuki antreten.