Cooper Webb: «Hatte vergessen, wie schwierig das ist»

Als die Zielflagge in Salt Lake City fiel, entschieden nur zwei Punkte über den Sieg in der US-Supercross-Serie 2025. Cooper Webb wurde der sechste Champion der Königsklasse, der mit zwei verschiedenen Marken gewann.

Als Gutzon Borglum 1941 in South Dakota seine 60 Fuß hohe Mount-Rushmore-Skulptur mit den Gesichtern von vier US-Präsidenten fertigstellte, ahnte er sicher nicht, dass sein Werk eines Tages zum Synonym für sportliche Größe werden würde. Wer würde auf dem Mount Rushmore des Supercross stehen? McGrath? Carmichael? Villopoto? Dungey? Stanton? Hannah? Und verdient der neue Dreifach-Champion Cooper Webb – einer von nur sechs Athleten, die das Triple in der 450SX-Königsklasse geschafft haben – ein Stück vom Fels in der Brandung des Motorsports?

Der 29-Jährige besiegte Chase Sexton in seinem zweiten Jahr im Monster-Energy-Star-Racing-Team und nach einem halben Jahrzehnt bei Red Bull KTM, mit dem er die ersten beiden seiner drei Titel in der 450er-Klasse holte. 2025 erzielte Webb in 17 Rennen 13 Podestplätze – in einer Saison, in der er hartnäckig und beständig war: seine Aggressivität, sein Renngeschick und seine mentale Stärke traten in den Vordergrund. Als die Lawrence-Brüder und Eli Tomac verletzungsbedingt ausfielen, blieb Webb standhaft. Wenn Sexton mit seiner hervorragenden Technik den Unterschied ausmachte, konsolidierte sich Webb. Wenn Sexton schwächelte und Fehler machte, schlug Webb zu.

Die Saison 2025, die 52. des AMA-Wettbewerbs und die dritte Auflage des Supermotocross-Playoff-Konzepts, war Webbs neunte Saison in der 450SX-Klasse. Der Fahrer aus North Carolina, der 2015 im Alter von 19 Jahren seinen ersten AMA-Titel holte, blieb motiviert – gestärkt durch den Wechsel zurück zu Yamaha am Ende des Jahres 2023.

«Selbst jetzt habe ich nicht erwartet, dass ich Rennen fahren würde», sagte er im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler noch beim zehnten Event in Birmingham. «Nach meiner zweiten Meisterschaft (2021) habe ich erwartet, einen Weg einzuschlagen, wie ihn die anderen gegangen sind: Ryan Villopoto, Ryan Dungey... wo die Motivation ausging und so viel Geld verdient wurde, dass es sich nicht mehr wirklich lohnte. Aber der Wechsel zu Yamaha war sehr gut in dem Sinne, dass alles wieder neu wurde; ein anderes Training, ein anderes Motorrad, etwas Neues zu lernen und sogar das Zusammensein mit den jungen 250er-Fahrern hat mir geholfen, den Sport wieder zu lieben – auch wenn sie Schwachköpfe sind. Die Energie färbt auf dich ab.»

«Ich denke, diese Veränderung hat mich dorthin gebracht, wo ich heute leistungsmäßig bin. Ich hatte nicht erwartet, dass ich bis 29 Rennen fahren würde. Das ist schon seltsam, aber ich hatte ein gutes Jahr 2024 und dann war dieses Jahr einfach unglaublich. Ich bin froh, dass ich nicht den anderen Weg gewählt habe», ist Webb mit sich zufrieden.

Das Streben nach dem Sieg ist eine Eigenschaft von Spitzensportlern, aber Webb hat auf unterschiedliche Weise triumphiert: durch Dominanz, durch Angriffe in der letzten Runde, durch das Profitieren von den Fehlern anderer und durch unbeirrbare Siegeszüge durch das Feld. Auch wenn die Intensität seiner Jugend als Vater von zwei kleinen Kindern «abgeflacht» ist, wird Webb immer noch von der Verlockung der Überlegenheit und der Erforschung der eigenen Grenzen angezogen – das ist seit seiner ersten 450SX-Krone im Jahr 2019 so.

«Ich tue es immer noch, weil ich den Drang habe, zu gewinnen und die beste Version von mir selbst zu sein», gab er zu. «Ich habe viel erreicht, aber ich habe das Gefühl, dass es noch mehr zu tun gibt. Mit den weltweit besten Jungs Rennen zu fahren und immer noch die Geschwindigkeit, die Einstellung und die Ausdauer zu haben, um das zu tun – solange der Körper es zulässt –, dann kann ich das auch ausnutzen. Wenn man älter wird, nimmt man Dinge als selbstverständlich hin, aber es ist etwas ganz Besonderes, dass wir jeden Tag fahren, trainieren und an unsere Grenzen gehen können. Das hält nicht ewig an. Das ist das Wichtigste für mich.»

Webbs erfolgreicher Ansatz, jedes Supercross-Wochenende richtig einzuschätzen und das Beste daraus zu machen, spiegelt etwas von der Beständigkeit wider, die er in seinem beruflichen und privaten Leben hat. Er steuerte die Yamaha YZ450F bereits 2024 und übernahm die Führungsrolle im Team, als Tomac sich das Bein brach. Und er reist zu jeder Veranstaltung mit seiner Familie im Schlepptau. «Zum Glück versteht meine Frau, wie wichtig das für mich ist», erklärte er. «Ich habe im Moment eine gute Balance, bei der ich zur 'Arbeit' gehen und mich voll engagieren kann, aber dann nach Hause komme und ganz der Vater bin. Ich bin viel mit den Kindern unterwegs, so gut wie bei jedem Rennen. Das ist keineswegs einfach, aber es ist toll, jedes Wochenende mit der Familie in eine andere Stadt zu fahren. Meine Kinder sind noch ziemlich jung, deshalb haben wir uns noch nirgendwo eingelebt oder mit der Schule begonnen. Im Moment versteht meine Älteste endlich ein bisschen, was ihr Vater macht, und das ist doch auch cool, oder? Ich denke, es ist cool, ihnen zu zeigen, dass man morgens aufwacht, sich etwas vornimmt und hart arbeitet – dann kann man im Leben belohnt werden, was auch immer es sein mag. Es sind Lektionen fürs Leben.»

«Rückblickend war der erste Sieg sehr unerwartet. Als ich bei KTM unterschrieben habe, hat wohl keiner von uns erwartet, die erste Saison zu gewinnen, und es war einfach magisch. Ich würde nicht sagen, dass es zufällig war – denn nichts ist zufällig –, aber es war unerwartet», blickte Webb zurück. «2021 war eher wie eine Bestätigung. Ich glaube, ich habe acht Rennen gewonnen und stand oft auf dem Podium. Ich war der Beste und habe gezeigt, dass ich es verdient habe, Meister zu werden. Seitdem war ich nah dran, aber es gab Verletzungen. Das Jahr 2025 bedeutet viel im Sinne von Widrigkeiten: Das Alter und ein Wechsel in der Mitte der Karriere sind nicht immer eine Garantie für Erfolg. Es gab Höhen und Tiefen, die mir eine Perspektive gaben, denn ich hatte vergessen, wie schwierig es ist, eine Meisterschaft zu gewinnen.»