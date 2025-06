Vorschau und Zeitplan US Nationals Thunder Valley

Die US Nationals gehen am kommenden Wochenende in Thunder Valley in ihre dritte Meisterschaftsrunde. Die Höhenluft in Colorado stellt Mensch und Maschine vor besondere Herausforderungen.

Am kommenden Samstag findet in Lakewood (Colorado) der 3. Lauf der US Nationals statt. In Thunder Valley am Rande der Rocky Mountains ist die Höhe von mehr als 1.600 Metern ein Thema für die körperliche Fitness der Athleten und die Leistung der Motoren.

Die Wetterprognosen für den kommenden Samstag in Lakewood sind perfekt: nach Regenfällen am Freitag wird am Sonntag ein wolkenloser Himmel bei Tageshöchstwerten von 24 Grad Celsius erwartet.

In der 450er Klasse bleibt der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence nach seinem zweiten Sieg in Folge das Maß der Dinge, aber Star Racing Yamaha-Pilot Eli Tomac konnte mit seinem Laufsieg in Moto-1 bereits einen Akzent setzen.

Der spanische MXGP-Weltmeister Jorge Prado haderte in Hangtown mit zu wenig Leistung. In der Höhenluft von Colorado könnte das zu zusätzlichen Problemen führen. Prado ist noch nicht wirklich im US-Motocross angekommen. Wir dürfen gespannt sein, wann der Knoten platzt. Es liegt nicht an den Strecken, erklärte er in Hangtown. Motocross ist Motocross, aber er und das Team benötigen noch etwas Zeit, um das Paket zu schnüren. «Das Team arbeitet hart», meinte er in Hangtown. «Wir kennen unsere Schwachstellen und arbeiten daran.»

Wann Titelverteidiger Chase Sexton (Red Bull KTM) wieder ins Geschehen eingreifen kann, bleibt ungewiss. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll er erst in RedBud am 5. Juli in den Wettkampf zurückkehren.

Meisterschaftsstand 450 nach Runde 2:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 95

2. Aaron Plessinger (USA), KTM, 79, (-16)

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 78, (-17)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 76, (-19)

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 73, (-22)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 59, (-36)

7. Jorge Prado (E), Kawasaki, 58, (-37)

8. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 56, (-39)

9. Joey Savatgy (USA), Honda, 49, (-46)

10. Cooper Webb (USA), Yamaha, 45, (-50)

11. Benoit Paturel (F), Suzuki, 41, (-54)

12. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 36, (-59)

13. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 30, (-65)

Die 250er Meisterschaft wird ganz klar von Überflieger Haiden Deegan (Yamaha) dominiert. Letzte Woche in Hangtown hielten ihn weder Fieber noch Hitze davon ab, trotzdem beide Läufe zu gewinnen. Aber Jo Shimoda (HRC) bleibt ihm mit nur 12 Punkten Rückstand auf den Fersen, während Tom Vialle (KTM) nach einem Sturz im ersten Lauf von Hangtown einen Nuller verkraften musste.

Meisterschaftsstand 250 nach Runde 2:

1. Haiden Deegan, (USA), Yamaha, 100

2. Jo Shimoda (J), Honda, 88 (-12)

3. Julien Beaumer (USA), KTM, 67, (-33)

4. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 65, (-35)

5. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 52, (-48)

6. Tom Vialle (F), KTM, 52, (-48)

7. Michael Mosiman (USA), Kawasaki, 47, (-53)

8. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 46, (-54)

9. Chance Hymas (USA), Honda, 45, (-46)

10. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 45, (-46)

11. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 41, (-59)

…

14. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 38, (-62)

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig):

Zeitplan US Nationals Thunder Valley*)



Samstag, 7.6.2025:



18:00 – Qualifying

21:00 – 250 ccm, Lauf 1

22:00 – 450 ccm, Lauf 1

23:00 – 250 ccm, Lauf 2

Sonntag, 8.6.2025:



00:00 – 450 ccm, Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr