Jett Lawrence (Honda) siegt in Hangtown

Mit einem 3-1-Ergebnis gewann der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence den 2. Lauf der US Nationals in Hangtown vor Red Bull KTM-Werksfahrer Aaron Plessinger und Justin Cooper (Yamaha). Prado auf Platz 9.

2. Lauf der US Nationals in Hangtown (Kalifornien): In verletzungsbedingter Abwesenheit von Titelverteidiger Chase Sexton (Red Bull KTM) markierte HRC-Werksfahrer Jett Lawrence im Qualifying erneut Bestzeit, aber den Holeshot zum ersten Lauf zog Star Racing Yamaha-Werksfahrer Justin Cooper knapp vor Red Bull KTM-Werksfahrer Aaron Plessinger. Eli Tomac (Yamaha) startete im Bereich der Top-3 und legte am Ende des ersten Rennens einen Endspurt hin. Tomac überholte zunächst Cooper und am Ende Plessinger und gewann den ersten Lauf, sein erster Laufsieg im Pro Motocross seit dem Saisonfinale 2022.

Der zweite Lauf wurde wegen der Temperaturen jenseits der 38 Grad Celsius von 30 auf 25 Minuten verkürzt. Am Start kollidierte Tomac mit Valentin Guillod (Yamaha), sodass beide Fahrer zurückfielen, Tomac bis ans Ende des Feldes. Cooper Webb (Yamaha) zog den Holeshot vor Jett Lawrence (Honda), der diesmal keine Zeit verlor und die Führung übernahm. Tomac kämpfte sich nach vorne, kam aber über den 9. Platz nicht hinaus, während Jett zu einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg fuhr und mit einem 3-1-Ergebnis auch die Tageswertung von Hangtown gewann.

MXGP-Weltmeister Jorge Prado (Kawasaki) wurde mit einem 12-5-Ergebnis Neunter, Benoit Paturel (Suzuki) mit einem 11-9-Ergebnis Dreizehnter.

Die Tabelle führt Jett Lawrence weiterhin an und vergrößerte seinen Vorsprung von 10 auf 16 Punkte. Plessinger verbesserte sich von Platz 4 auf 2, Eli Tomac rangiert mit 17 Punkten auf Tabellenplatz 3.

Ergebnis US Nationals 450, Hangtown:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 3-1

2. Aaron Plessinger (USA), KTM, 2-3

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 4-2

4. Eli Tomac (USA), Yamaha, 1-9

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 5-4

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 7-7

7. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 6-8

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 9-6

9. Jorge Prado (E), Kawasaki, 12-5

10. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 8-10

11. Joey Savatgy (USA), Honda, 10-11

12. Coty Schock (USA), Yamaha, 11-12

13. Benoit Paturel (F), Suzuki, 11-9

14. Colt Nichols (USA), Suzuki, 19-13

...

18. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 15-20

…

22. Harri Kullas (EST), Husqvarna, 10-21

...

DNS: Chase Sexton (USA), KTM, 39-DNS

DNS: Justin Barcia (USA), GASGAS

DNS: Dylan Ferrandis (F), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 2:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 95

2. Aaron Plessinger (USA), KTM, 79, (-16)

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 78, (-17)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 76, (-19)

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 73, (-22)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 59, (-36)

7. Jorge Prado (E), Kawasaki, 58, (-37)

8. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 56, (-39)

9. Joey Savatgy (USA), Honda, 49, (-46)

10. Cooper Webb (USA), Yamaha, 45, (-50)

11. Benoit Paturel (F), Suzuki, 41, (-54)

12. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 36, (-59)

13. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 30, (-65)