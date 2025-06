Jorge Prado: Die Kawasaki braucht mehr Leistung

Den zweiten Lauf der US Nationals in Hangtown beendete der spanische Kawasaki-Werksfahrer bei extrem hohen Temperaturen mit einem 12-5-Ergebnis auf Platz 9 der Gesamtwertung. Prado hadert mit seinem Setup.

Der zweite Lauf der US Nationals in Hangtown wurde auf 25 Minuten verkürzt, weil sich die Temperaturen der 40-Grad-Marke näherten. «Ich bin noch nie bei so einer Hitze gefahren, nicht einmal in Indonesien oder Thailand», erklärte MXGP-Weltmeister Jorge Prado (Kawasaki) nach dem Rennen in Kalifornien.

In beiden Läufen erwischte der Spanier keinen guten Start. «Wenn ich besser gestartet wäre, hätte ich im zweiten Lauf vielleicht eine Podiumsplatzierung erreichten können, aber so es ist was es ist.» Prado hat noch kein perfektes Setup für die Outdoors gefunden. «Das Motorrad hat eine gute Balance, besonders an den Bergab-Passagen. Aber wir haben auch noch einige Schwachpunkte. Das Hauptproblem sind die Starts. Wenn ich nicht vorne bin, tue ich mich im Rennen schwer, einen guten Rhythmus zu finden. Für meinen Fahrstil brauche ich definitiv mehr Leistung. Ich weiß, wie ich die Leistung auf den Boden bekomme, auch am Start. Viele Fahrer haben damit Probleme, aber ich nicht. Wenn ich genügend Leistung habe, dann ziehe ich den Holeshot und liege vorne, das hat man in der WM gesehen. Unser Hauptproblem ist im Moment der Motor. Es ist wichtig, jetzt mehr Leistung zu bekommen.»

Ergebnis US Nationals 450, Hangtown:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 3-1

2. Aaron Plessinger (USA), KTM, 2-3

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 4-2

4. Eli Tomac (USA), Yamaha, 1-9

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 5-4

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 7-7

7. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 6-8

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 9-6

9. Jorge Prado (E), Kawasaki, 12-5

10. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 8-10

Meisterschaftsstand nach Runde 2:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 95

2. Aaron Plessinger (USA), KTM, 79, (-16)

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 78, (-17)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 76, (-19)

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 73, (-22)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 59, (-36)

7. Jorge Prado (E), Kawasaki, 58, (-37)

8. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 56, (-39)

9. Joey Savatgy (USA), Honda, 49, (-46)

10. Cooper Webb (USA), Yamaha, 45, (-50)