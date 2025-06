Haiden Deegan (Yamaha) siegt weiter, trotz Krankheit

Haiden Deegan gewann den zweiten Lauf der US Nationals in Hangtown

Star Racing Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan gewann den zweiten Lauf der US Nationals in Hangtown (Kalifornien) mit souveränen Siegen in beiden Läufen vor Jo Shimoda (Honda) und Levi Kitchen (Kawasaki).

2. Lauf der 250 ccm US Nationals in Hangtown (Kalifornien) bei Temperaturen jenseits der 35 Grad Celsius: Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) markierte im Qualifying Bestzeit. Den Holeshot zum ersten Lauf zog aber Chance Hymas (Honda) vor Casey Cochran (GASGAS). Der französische Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle stürzte in der Anfangsphase des Rennens in einer Linkskurve und wurde von einem nachfolgenden Fahrer touchiert, so dass er das Rennen ohne Punkte beenden musste. Haiden Deegan kämpfte sich erneut über die Außenlinien mit enorm hohem Kurvenspeed nach vorne. Auch Jo Shimoda (Honda) konnte sich gegen Cochran durchsetzen und wurde mit 7 Sekunden Rückstand Zweiter, Levi Kitchen Dritter.

Wegen der hohen Temperaturen wurde der zweite Lauf um 5 Minuten verkürzt. Casey Cochran zog den Holeshot. Nate Thrasher und Seth Hammaker stürzten in der ersten Runde und fielen zurück. Honda-Privatier Lance Kobusch übernahm die Spitze in diesem Rennen und absolvierte die ersten Führungsrunden in seiner Karriere. Deegan startete auf Platz 3 und kämpfte sich an Cochran vorbei auf Platz 2. Als er die Lücke zu Kobusch geschlossen hatte, kam es zu einem Katz- und Maus-Spiel zwischen Superstar Deegan und Newcomer Kobusch, der ohne Respekt sogar gegen Deegan einen Konter platzieren konnte.

Nach diesem Strohfeuer stellte Deegan aber die Hackordnung wieder her und übernahm die Führung, während Kobusch nach hinten durchgereicht wurde. Deegan gewann den zweiten Lauf souverän mit einem Vorsprung von 9,1 Sekunden vor Shimoda und Kitchen. Der vom ersten Lauf angeschlagene Tom Vialle (KTM) beendete den zweiten Lauf auf Platz 8.

Mit seinem Doppelsieg in Hangtown hielt sich Haiden Deegan weiter schadlos und führt die Tabelle mit der Idealpunktzahl von 100 Zählern an. Nach dem Rennen gab er zu, dass er sich in Hangtown nicht einmal fit fühlte: «Ich bin heute ziemlich krank aufgewacht und meine Kehle ist gerade ziemlich kaputt. Im zweiten Lauf konnte ich kaum schlucken, aber dieser Sport ist größtenteils eine Kopfsache. Ich habe durchgehalten und habe getan, was nötig ist.»

Ergebnis US Nationals Hangtown 250 ccm:



1. Haiden Deegan, (USA), Yamaha, 1-1

2. Jo Shimoda (J), Honda, 2-2

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 3-3

4. Julien Beaumer (USA), KTM, 8-4

5. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 7-5

6. Jordon Smith (USA), Triumph, 11-6

7. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 10-9

8. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 4-16

9. Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 9-13

10. Michael Mosiman (USA), Kawasaki, 5-17

11. Casey Cochran (USA), GASGAS, 12-12

12. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 14-11

…

15. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 6-40

16. Austin Forkner (USA), Triumph, 15-14

17. Tom Vialle (F), KTM, 40-8

18. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 17-18

19. Chance Hymas (USA), Honda, 13-DNS

…

38. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 18-23

…

40. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 34-DNS

Meisterschaftsstand nach Runde 2:



1. Haiden Deegan, (USA), Yamaha, 100

2. Jo Shimoda (J), Honda, 88 (-12)

3. Julien Beaumer (USA), KTM, 67, (-33)

4. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 65, (-35)

5. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 52, (-48)

6. Tom Vialle (F), KTM, 52, (-48)

7. Michael Mosiman (USA), Kawasaki, 47, (-53)

8. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 46, (-54)

9. Chance Hymas (USA), Honda, 45, (-46)

10. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 45, (-46)

11. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 41, (-59)

…

14. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 38, (-62)