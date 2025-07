Antonio Cairoli über sein US-Debüt mit Ducati

Nach Platz 9 im ersten Lauf fiel Antonio Cairoli bei seinem US-Debüt mit der Ducati Desmo 450 MX im zweiten Lauf aus. Trotz einiger Probleme zieht der neunfache Weltmeister eine positive Bilanz seines Auftritts.

«Ein italienischer Fahrer auf einem italienischen Motorrad, das ist etwas sehr Spezielles», schwärmte der neunfache Weltmeister nach dem 6. Lauf der US Nati0onals in RedBud. Unter Druck wollte sich Cairoli nicht setzen lassen, aber natürlich handelte es sich um das wichtigste Ereignis des Offroad-Projekts von Ducati. Amerika ist und bleibt der wichtigste Absatzmarkt.

Tony hat diese Prüfung mit Bravour bestanden, auch wenn es ein paar Schönheitsfehler gab, die aber nicht auf seine Kappe gehen. Die Desmo 450 MX, die Cairoli in RedBud bewegte, war offiziellen Angaben zufolge ein reines Serienbike. «Nur das Fahrwerk wurde natürlich angepasst», erklärte Cairoli die Situation.

Dass das Motorrad mit der desmodromischen Ventilsteuerung viel Leistungspotenzial hat, war schon in der WM zu beobachten. Cairoli befand sich in beiden Läufen nach dem Start in der Spitzengruppe. In beiden Läufen gab es aber technische Probleme, sonst hätte er wohl noch besser abgeschnitten.

«Ich hatte einen guten Start auf Platz 5, aber mein Starthaken blieb hängen», erklärte Cairoli. Nach seinem WM-Einsatz in Matterley Basin machte ein Video die Runde, das zeigte, dass die Ducati-Techniker sich eine Hebelvorrichtung gebaut hatten, um das Vorderrad der Ducati fast bis zum Anschlag vorzuspannen. In RedBud fuhr Cairoli also zu Rennbeginn quasi ohne Gabeldämpfer und fiel auf Rang 11 zurück. «Als ich normal fahren konnte, fand ich einen guten Rhythmus und kam auf Platz 9 ins Ziel. Mit meinem Tempo war ich zufrieden.»

Nach dem Start zum zweiten Lauf rangierte Cairoli erneut in der Spitzengruppe. «Ich hatte mir für den zweiten Lauf vorgenommen, die ersten Runden besser zu bewältigen. Ich rangierte auf Platz 4 und kämpfte um Platz 3, doch es gab ein kleines technisches Problem, das mich zur Aufgabe zwang.» Die Ursache stellte sich später als Elektronikproblem heraus.

«Wir sind hier, um das neue Motorrad zu testen und weiterzuentwickeln», wiegelte Cairoli ab. «Solche Dinge können passieren. Jetzt freue ich mich auf eine gute Trainingswoche werde in Millville um Plätze im Bereich der Top-10 kämpfen.»

Ergebnis US Nationals 450, RedBud:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-3

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 4-2

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 3-6

5. Chase Sexton (USA), KTM, 5-4

6. Jorge Prado (E), Kawasaki, 7-5

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 8-9

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 11-10

9. Cooper Webb (USA), Yamaha, 15-8

10. Harri Kullas (EST), Husqvarna, 12-11

11. Benoit Paturel (F), Suzuki, 14-12

12. Aaron Plessinger (USA), KTM, 6-DNS

13. Eli Tomac (USA), Yamaha, 34-7

14. Antonio Cairoli (I), Ducati, 9-39

15. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 10-35

…

24. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 17-37

25. Matti Joergensen (DK), Husqvarna, 38-18

26. Cornelius Toendel (N), Honda, 35-20

...

DNS: Dylan Ferrandis (F), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 6 von 11:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 290 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 239, (-51)

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 221, (-69)

4. Eli Tomac (USA), Yamaha, 217, (-73)

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 204, (-86)

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 185, (-105)

7. Cooper Webb (USA), Yamaha, 151, (-139)

8. Joey Savatgy (USA), Honda, 118, (-122)

9. Jorge Prado (E), Kawasaki, 147, (-143)

10. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 111, (-179)

...

12. Benoit Paturel (F), Suzuki, 98, (-192)

...

14. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 84, (-206)

15. Harri Kullas (EST), Husqvarna, 80, (-210)

…

27. Antonio Cairoli (I), Ducati, 13, (-277)