Jorge Prado (Kawasaki): Ein wichtiger Schritt

Im zweiten Lauf von RedBud führte Kawasaki-Werksfahrer Jorge Prado die Hälfte des Rennens an, bevor er am Ende bis auf Rang 5 zurückfiel. Während er Führungsarbeit leistete, wirkte er wie der Prado aus der MXGP.

Auf dem Papier sieht ein 7-5-Resultat nicht nach einem Ergebnis aus, das einen zweifachen MXGP-Weltmeister zufriedenstellen könnte. Aber beim 6. Lauf der US Nationals in RedBud absolvierte der Spanier seine ersten Führungsrunden in den USA und legte in dieser Phase des Rennens eine gute Pace vor.

In beiden Läufen konnte Prado das Tempo allerdings nicht über die Distanz gehen und wurde von der Konkurrenz eingeholt und nach hinten durchgereicht. Trotzdem wirkte Prado optimistisch: «Das war ein Schritt in die richtige Richtung für mich», erklärte er nach dem Rennen. «Diese Woche haben wir viel am Motorrad gearbeitet und darauf werden wir weiter aufbauen. Ich bin an der Ostküste gefahren und habe verschiedene Dinge getestet. Das Team hat mich sehr unterstützt. Heute in Führung zu liegen, war für mich ein sehr angenehmes Gefühl. Es hat mir geholfen, das Motorrad besser zu verstehen. Ich muss jetzt weiter trainieren und testen und ich weiß, dass wir bald auf dem Podium stehen können.»

Am kommenden Samstag gehen die US Nationals im Sand von Millville in ihre 7. Meisterschaftsrunde. In der Meisterschaft rangiert Prado derzeit auf dem 9. Platz.

Ergebnis US Nationals 450, RedBud:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-3

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 4-2

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 3-6

5. Chase Sexton (USA), KTM, 5-4

6. Jorge Prado (E), Kawasaki, 7-5

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 8-9

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 11-10

9. Cooper Webb (USA), Yamaha, 15-8

10. Harri Kullas (EST), Husqvarna, 12-11

Meisterschaftsstand nach Runde 6 von 11:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 290 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 239, (-51)

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 221, (-69)

4. Eli Tomac (USA), Yamaha, 217, (-73)

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 204, (-86)

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 185, (-105)

7. Cooper Webb (USA), Yamaha, 151, (-139)

8. Joey Savatgy (USA), Honda, 118, (-122)

9. Jorge Prado (E), Kawasaki, 147, (-143)

10. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 111, (-179)