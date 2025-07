Zeitplan US-Nationals Spring Creek mit Tony Cairoli

Der Kurs Spring Creek im Motocross Park Millville ist einer der wenigen Sandstrecken in den USA und auch diesmal wird der neunfache Weltmeister Antonio Cairoli mit der Ducati Desmo450 MX am Start stehen.

Der Spring Creek Motocross Park in Millville im Bundesstaat Minnesota ist eine der wenigen Sandstrecken in den USA, wobei der Sand bei weitem nicht so tief ist wie in Lommel. Der Boden ist für Sandverhältnisse beim 7. Lauf der US-Nationals relativ griffig.

Spring Creek gilt als einer der schönsten Strecken in den USA. Legendär ist der Mt. Martin, ein Bergabsprung, dessen Landezone weit hinab ins Tal führt. Es ist auch die Heimatstrecke der beiden Martin-Brüder. Ihr Vater John Martin hat im Jahre 1987 das Gelände gekauft und betreibt seitdem den Spring Creek Motocross-Park, auf dem Jeremy und Alex Martin von frühester Kindheit an trainiert haben.

Der australische Tabellenführer Jett Lawrence, der seine sportliche Kindheit und Jugend in Europa (insbesondere im thüringischen Mattstedt) verbracht hat, fühlt sich ebenfalls im Sand wohl. Antonio Cairoli wird eine Woche nach seinem US-Debüt in RedBud in Minnesota wieder am Start stehen. Sein 9. Platz im ersten Lauf war ein gelungener Einstieg in den US-Motocross und wir dürfen gespannt sein, wie sich der Sizilianer bei seinem zweiten und vorerst letzten Rennen schlägt.

In Minnesota gab es in den vergangenen Tagen starke Regenfälle. Am Samstag soll es nach den Vorhersagen der Meteorologen bewölkt bleiben. Die Tageshöchsttemperaturen sollen bei 29 Grad Celsius liegen.

450 Meisterschaftsstand nach Runde 6 von 11:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 290 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 239, (-51)

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 221, (-69)

4. Eli Tomac (USA), Yamaha, 217, (-73)

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 204, (-86)

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 185, (-105)

7. Cooper Webb (USA), Yamaha, 151, (-139)

8. Joey Savatgy (USA), Honda, 118, (-122)

9. Jorge Prado (E), Kawasaki, 147, (-143)

10. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 111, (-179)

In der 250er Meisterschaft musste Haiden Deegan (Yamaha) in RedBud nach mehreren Stürzen Federn lassen, aber sein Vorsprung gegenüber Jo Shimoda (Honda) bleibt mit 38 Punkten komfortabel.

250 Meisterschaftsstand nach Runde 6 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 274

2. Jo Shimoda (J), Honda, 236 (-38)

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 189, (-85)

4. Tom Vialle (F), KTM, 186, (-88)

5. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 184, (-90)

6. Michael Mosiman (USA), Kawasaki, 148, (-126)

7. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 144, (-130)

8. Chance Hymas (USA), Honda, 132, (-142)

9. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 124, (-150)

10. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 122, (-152)

In Sachen Zeitplan haben sich bei den letzten Veranstaltungen immer wieder kurzfristige Veränderungen ergeben. Die Reihenfolgen der Klassen wurden mehrfach gewechselt. Das könnte in Millville erneut passieren.

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig):

Zeitplan US-Nationals Spring Creek*)**))

Samstag, 12.07.2025



16:00 – Qualifying

19:00 – 250 ccm, Lauf 1

20:00 – 450 ccm, Lauf 1

21:00 – 250 ccm, Lauf 2

22:00 – 450 ccm, Lauf 2

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr

**)) Die Reihenfolge der Klassen wurde in dieser Saison mehrfach kurzfristig geändert