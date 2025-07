Spring Creek: Lawrence-Brüder (Honda) unschlagbar

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann Jett Lawrence (Honda) den 7. Lauf der US Nationals in Spring Creek, punktgleich mit seinem älteren Bruder Hunter und Chase Sexton (KTM). Valentin Guillod wurde auf Platz 8 bester Europäer.

7. Lauf der US Nationals in Spring Creek: Der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence war im Zeittraining der Schnellste, startete von der Pole Position und zog den Holeshot zum ersten Lauf. Im Gedränge der ersten Runde kollidierte Gaststarter Antonio Cairoli (Ducati) mit einem Kontrahenten, stürzte und wurde unter seinem Motorrad eingeklemmt. Marshal Weltin (Yamaha) erkannte die Situation und kehrte um, um dem Sizilianer zu helfen. Cairoli rappelte sich auf und setzte das Rennen von der letzten Position aus fort. Das Feld hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine halbe Runde absolviert. Am Ende verfehlte der neunfache Weltmeister auf Platz 23 knapp die Punkteränge.

Jett Lawrence stürzte noch in der ersten Runde des ersten Laufs in Führung liegend über das Vorderrad und musste wie vor einer Woche in redBud erneut eine Aufholjagd starten. Damit erreichte er tatsächlich noch den zweiten Platz. Spektakulär war sein Überholmanöver gegen die beiden KTM-Werksfahrer, Chase Sexton und Aaron Plessinger, die er beide in einer Kurve überholen konnte. Plessinger haderte auch an diesem Wochenende mit gesundheitlichen Problemen und musste das Rennen aufgeben. Nur seinen älteren Bruder Hunter erreichte Jett nicht mehr und beendete den ersten Lauf auf Platz 2.

MXGP-Weltmeister Jorge Prado (Kawasaki) fiel nach guter Anfangsphase auf Rang 12 zurück.

Den Holeshot zum zweiten Lauf gewann erneut Jett Lawrence. Er blieb in diesem Rennen fehlerfrei und gewann den zweiten Lauf souverän mit einem Vorsprung von 8,9 Sekunden vor seinem Bruder Hunter und Chase Sexton (KTM). In dieser Reihenfolge standen die Protagonisten auch auf dem Podium von Millville. Jett und Hunter lagen am Ende mit 47 Punkten gleichauf an der Spitze. Tiebreaker zugunsten von Jett war sein besserer zweiter Lauf.

Der schweizerische Yamaha-Privatier Valentin Guillod erreichte im zweiten Lauf auf Platz 6 sein bestes US-Ergebnis. Er setzte sich im zweiten Lauf gegen Justin Barcia (GASGAS) durch. Die Tageswertung beendete er als bester Europäer auf Platz 8. Antonio Cairoli (Ducati) erwischte erneut keinen guten Start, kämpfte sich aber an Ende auf den 10.Platz nach vorne.

Nach 7 von 11 absolvierten Meisterschaftsläufen bleiben die Verhältnisse an der Tabellenspitze unverändert: Jett Lawrence führt mit einem Vorsprung von 51 Punkten vor seinem Bruder Hunter. Yamaha-Werksfahrer Justin Cooper bleibt Dritter, doch er haderte mit Problemen, nachdem er im Zeittraining einen bösen Highsider wegstecken musste. Auf den Rängen 5 und 13 konnte er in Spring Creek nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Auch Eli Tomac (Yamaha) war an diesem Wochenende auf den Plätzen 6 und 9 nur ein Schatten seiner selbst.

Der 8. Meisterschaftslauf findet in einer Woche in Washougal statt.

Zusammenfassung:



- Jett Lawrence gewann erneut trotz eines Sturzes im ersten Lauf

- Antonio Cairoli überstand einen heftigen Sturz und erreichte im zweiten Lauf die Top-10

- Valentin Guillod wurde auf Platz 8 der beste Europäer

- Jorge Prado und Eli Tomac hadern weiter mit Problemen

- Aaron Plessinger weiterhin durch Krankheit eingebremst

Ergebnis US Nationals 450, Spring Creek 2025:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 2-1

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-2

3. Chase Sexton (USA), KTM, 3-3

4. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 4-4

5. Justin Barcia (USA), GasGas, 8-7

6. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 7-8

7. Eli Tomac (USA), Yamaha, 6-9

8. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 10-6

9. Jorge Prado (E), Kawasaki, 12-5

10. Justin Cooper (USA), Yamaha, 5-13

…

13. Harri Kullas (EST), Husqvarna, 13-14

14. Colt Nichols (USA), 15-15

15. Antonio Cairoli (I), Ducati, 23-10

…

18. Benoit Paturel (F), Suzuki, 16-35

…

21. Cornelius Toendel (N), Honda, 17-39

…

DNF: Aaron Plessinger (USA), KTM

DNS: Cooper Webb (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 7 von 11:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 337 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 286, (-51)

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 247, (-90)

4. Eli Tomac (USA), Yamaha, 246, (-91)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 221, (-116)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 204, (-113)

7. Jorge Prado (E), Kawasaki, 174, (-163)

8. Cooper Webb (USA), Yamaha, 151, (-186)

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 134, (-203)

10. Joey Savatgy (USA), Honda, 118, (-213)

11. Coty Schock (USA), Yamaha,113, (-224)

12. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 112, (-225)

13. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 111, (-226)

14. Benoit Paturel (F), Suzuki, 104, (-233)

15. Harri Kullas (EST), Husqvarna, 97, (-240)

…

24. Antonio Cairoli (I), Ducati, 25, (-312)