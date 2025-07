Deegan gewinnt, emotionaler Laufsieg von 'J-Mart'

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann Star Racing Yamaha-Werksfahrer und Tabellenführer Haiden Deegan den 7. Lauf der US Nationals in Spring Creek vor Jeremy Martin (Yamaha), der seine Karriere mit einem Laufsieg beendete.

7. Lauf der US Nationals in Spring Creek: Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) brannte am Vormittag die schnellste Rundenzeit in den Boden, aber den Holeshot zog Lokalmatador Jeremy Martin (Yamaha), der auf seiner Hausstrecke das letzte Rennen seiner Karriere bestritt: Zur Erinnerung: Das Gelände in Millville wurde 1987 von John Martin gekauft, wo er den Motocross-Park Spring Creek betreibt, auf dem Jeremy und Alex Martin von frühester Kindheit an trainierten. «Im Alter von 4 Jahren habe ich auf diesem Gelände mit dem Motocross-Sport begonnen und 2013 habe ich hier meine ersten Führungsrunden als Profi absolviert», erklärte Jeremy Martin vor dem Rennen.

In der ersten Runde des ersten Laufs zog Martin dann tatsächlich den Holeshot, doch zunächst übernahm Seth Hammaker (Kawasaki) die Führung. Am Mt. Martin Bergabsprung ging der Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer am Lokalmatador vorbei, aber 'J-Mart' ließ sich nicht abschütteln. Von hinten rückten Haiden Deegan (Yamaha) und Jo Shimoda (Honda) nach und setzten Martin und Hammaker unter Druck. Nach der Hälfte des Rennens stürzte Hammaker und fiel zunächst auf Platz 6 zurück.

Deegan übernahm die Führung. In der Endphase des Rennens entbrannte ein Duell zwischen Shimoda und Deegan. Shimoda konnte zeitweilig den Platz an der Sonne übernehmen, aber Deegan konterte und gewann den ersten Lauf mit einem knappen Vorsprung von 0,7 Sekunden vor Shimoda. Seth Hammaker stürzte am Ende des ersten Laufs direkt vor Maximus Vohland (Yamaha), der den Kawasaki-Piloten am Boden anfuhr. Hammaker war angeschlagen, der Tag war damit für ihn beendet.

Jeremy Martin wurde im ersten Lauf Dritter und zog im zweiten Lauf erneut den Holeshot. Diesmal führte er das Rennen mehrere Runden lang an, bevor Jo Shimoda erneut die Spitze übernahm. Der Japaner konnte allerdings nur kurze Zeit Führungsarbeit leisten, denn seine Hinterradbremse versagte, so dass er sich in der Kurve vor der Boxengasse verbremste und kurzzeitig die Strecke verlassen musste. Martin war zur Stelle und übernahm wieder die Führung, während Shimoda ohne Bremse Schadensbegrenzung betreiben musste, doch immerhin noch Platz 4 über die Ziellinie retten konnte.

Vorn fuhr Jeremy Martin wie entfesselt und raste seinem letzten Laufsieg entgegen. Die Fans an der Strecke waren völlig aus dem Häuschen. Im Paddock niemanden, der Jeremy Martin, dessen Karriere von Erfolgen und teilweise schweren Verletzungen geprägt war, diesen Sieg nicht gegönnt hätte. Mit einem 3-1-Ergebnis stand der Lokalmatador hinter Haiden Deegan, der im zweiten Lauf Zweiter hinter Jeremy Martin wurde, auf dem zweiten Podestplatz.

Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle stürzte nach Rang 6 in Moto-1 in der ersten Runde des zweiten Laufs und musste das Rennen mit einer Handverletzung aufgeben. Über die Schwere seiner Blessuren liegen noch keine Details vor. Der dänische Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup erreichte mit einem 4-3-Resultat und Gesamtrang 4 das beste Ergebnis seiner US-Karriere.

Mit seinem 5. Saisonsieg konnte Tabellenführer Haiden Deegan seinen Vorsprung in der 250er Klasse von 38 auf 45 Punkte gegenüber Jo Shimoda ausbauen. Tom Vialle fiel von Tabellenplatz 4 auf Rang 5 zurück.

In der kommenden Woche geht es in Washougal mit der 8. Meisterschaftsrunde weiter.

Ergebnis US Nationals Spring Creek 250 ccm:

1. Haiden Deegan, (USA), Yamaha, 1-2

2. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 3-1

3. Jo Shimoda (J), Honda, 2-4

4. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 4-3

5. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 7-7

6. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 13-6

7. Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 11-9

8. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 9-11

9. Jalek Swoll (USA), Triumph, 16-5

10. Jordon Smith (USA), Triumph, 15-8

11. Michael Mosiman (USA), Kawasaki, 5-18

…

14. Tom Vialle (F), KTM, 6-40

…

18. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 17-15

19. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 12-20

...

34. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 27-39

…

DNS: Julien Beaumer (USA), KTM, 16-13

DNS: Chance Hymas (USA), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 7 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 321

2. Jo Shimoda (JPN), Honda, 276, (-45)

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 214 ,(-107)

4. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 214 , (-107)

5. Tom Vialle (FRA), KTM, 202, (-119)

6. Mikkel Haarup (DEN), Triumph, 182, (-139)

7. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 169, (-152)

8. Max Vohland (USA), Yamaha, 141, (-180)

9. Chance Hymas (USA), KTM, 132, (-189)

10. Jordon Smith (USA), Triumph, 128, (-193)