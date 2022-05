Comeback-Mann Ryan Dungey jubelt über «beste KTM»

US-Motocross-Ikone Ryan Dungey zeigte beim Saisonauftakt der Nationals in Pala ein eindrucksvolles Comeback im Werksteam von KTM USA und gab sich danach sehr demütig.

Red-Bull-KTM-Rückkehrer Ryan Dungey zeigte in Pala am Samstag einen starken Auftritt. Der 32-jährige Multimeister sicherte sich beim Comeback in Durchgang 1 Rang 5.



Im zweiten Rennen verpasste Dungey nur knapp den Holeshot, reihte sich dann eine Zeit lang hinter Ken Roczen und dessen Honda-Teamkollege Chase Sexton ein. Am Ende kam der Familienvater wieder auf Platz 5 ins Ziel. Dungey ist nun bester KTM-Akteur im Feld der US-Outdoor-Serie.

«Ich bin extrem dankbar, dass es so funktioniert hat», strahlte Dungey. «Vor dem ersten Rennen war gut, dass ich es einfach auf mich zukommen ließ. Ich wollte das Bike nicht überfahren, nicht hektisch sein und nicht an die Grenzen kommen, sondern einen guten Rhythmus und gute Linien finden. Ich war nach Lauf 1 recht glücklich mit dem fünften Platz. Im zweiten Lauf ist mir ein sehr guter Start geglückt. Das war cool, weil ich mit Chase und Ken mitfahren und die Pace spüren konnte, an der ich nun arbeiten muss. Ich bin mit dem Renntag und dem Bike glücklich.»

Dungey ergänzte: «Wir haben vor dem zweiten Rennen ein paar Änderungen am Motorrad vorgenommen, das hat sich bewährt und geholfen. Für mich ist das das beste Outdoor-Bike, das ich bei KTM je gefahren bin. Es ist cool, dass ich jetzt die Bereiche gesehen habe, an denen ich arbeiten muss. Das ist die Herausforderung und Motivation für mich, um weiter nach vorne zu kommen.»

Ergebnisse US Nationals Pala 450 ccm:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 1-1

2. Ken Roczen (D), Honda, 2-2

3. Christian Craig (USA), 3-3

4. Eli Tomac (USA), Yamaha, 7-4

5. Ryan Dungey (USA), KTM, 5-5

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-8

7. Antonio Cairoli (I), KTM, 10-6

8. Aaron Plessinger (USA), 6-10

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 8-9

10. Shane McElrath (USA), Husqvarna, 11-7

Meisterschaftsstand nach Runde 1 von 12:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 50

2. Ken Roczen (D), Honda, 44, (-6)

3. Christian Craig (USA), 40, (-10)

4. Eli Tomac (USA), Yamaha, 32, (-18)

5. Ryan Dungey (USA), KTM, 32, (-18)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 31, (-19)

7. Antonio Cairoli (I), KTM, 26, (-24)

8. Aaron Plessinger (USA), 26, (-24)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 25, (-25)

10. Shane McElrath (USA), Husqvarna, 24, (-26)