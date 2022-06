Vorschau und Zeitplan: US Nationals in Hangtown

Die US Nationals gastieren in Hangtown (Kalifornien). Die beiden HRC-Werksfahrer Chase Sexton und Jett Lawrence starten als Meisterschaftsführende und für Antonio Cairoli soll es vorerst das letzte US-Rennen werden.

An diesem Wochenende gastieren die US Nationals wieder in Kalifornien, diesmal aber viel weiter nördlich in Hangtown, wo es am Samstag bei Temperaturen um 20 Grad wolkig und der Himmel bedeckt sein wird.

HRC-Werksfahrer Chase Sexton hat letzte Woche beim Saisonauftakt in Pala mit Siegen in beiden Läufen die Tabellenführung vor seinem deutschen Teamkollegen Ken Roczen übernommen. Roczen hinterließ nach seiner krankheitsbedingten Pause einen insgesamt guten Eindruck. Er konnte das Tempo der Spitze bis zum Ende mitgehen. In Sachen Speed und Kondition befand er sich in Pala wieder auf Top-Level. Auf Tabellenplatz 3 rangiert Yamaha-Werksfahrer Christian Craig und auch Red Bull KTM Werksfahrer Ryan Dungey (KTM) konnte bei seinem Comeback nach 5 Jahren Rennpause Eindruck hinterlassen.

Für Antonio Cairoli wird das Rennen in Hangtown vorerst sein letzter US-Auftritt werden, so hat er es jedenfalls angekündigt. Am letzten Dienstag wollte er weitere Tests durchführen, da sich das US-Fahrwerk stark von seinem gewohnten Bike unterscheidet. Der neunfache Weltmeister hat stets betont, dass er seinen US-Exkurs eher als Freizeitbeschäftigung versteht. Wir werden sehen, wie sich der Sizilianer in Hangtown gegen Roczen und co behaupten kann.

450 Meisterschaftsstand nach Runde 1 von 12:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 50

2. Ken Roczen (D), Honda, 44, (-6)

3. Christian Craig (USA), 40, (-10)

4. Eli Tomac (USA), Yamaha, 32, (-18)

5. Ryan Dungey (USA), KTM, 32, (-18)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 31, (-19)

7. Antonio Cairoli (I), KTM, 26, (-24)

8. Aaron Plessinger (USA), 26, (-24)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 25, (-25)

10. Shane McElrath (USA), Husqvarna, 24, (-26)

In der 250er Klasse hat nach dem Saisonauftakt der australische Titelverteidiger Jett Lawrence (Honda) die Führung vor seinem älteren Bruder und Teamkollegen Hunter übernommen. Mit einem Rückstand von 12 Punkten folgt der Japaner Jo Shimoda (Kawasaki)

250 Meisterschaftsstand nach Runde 1 von 12:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 50

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 44, (-6)

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 38, (-12)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 32, (-18)

5. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 30, (-20)

6. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 30, (-20)

So können die Rennen live verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (99,99 USD pro Saison, 6,99 USD pro Rennen)

Zeitplan US Nationals Hangtown

Samstag, 04.06.2022

19:00; Qualifikation

22:00: 250MX Lauf 1

23:00: 450MX Lauf 1

Sonntag, 05.06.2022

00:00: 250MX Lauf 2

01:00: 450MX Lauf 2

* Alle Angaben ohne Gewähr, Zeitangaben in MESZ.