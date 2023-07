Vorschau und Zeitplan: US Nationals in Southwick

Die US Nationals gehen in Southwick in ihre 6. Runde

Auch nach 5 Meisterschaftsrunden der US Nationals bleibt HRC-Werksfahrer Jett Lawrence ungeschlagen. Beim kommenden Event in Southwick/Massachusetts muss der Australier nun seine Fähigkeiten im Sand unter Beweis stellen.

Die US Nationals gehen am kommenden Wochenende in Southwick/Massachusetts in ihre 5. Runde. Der Kurs gehört zu den wenigen Sandstrecken in den USA. Es handelt sich aber nicht um einen Sandkasten wie zum Beispiel im belgischen Lommel, sondern unter der weichen Oberfläche gibt es eine harte Basis, ähnlich wie beispielsweise der lettische Boden von Kegums.

HRC Werksfahrer Jett Lawrence, der in dieser Saison als Rookie startete, blieb auch beim letzten Rennen in RedBud weiterhin ungeschlagen und führt die Meisterschaften mit der Idealpunktzahl von 250 Zählern an. Selbst wenn der Australier in Southwick ausfallen würde, bliebe er in der Tabelle vorn, denn inzwischen ist sein Vorsprung auf 57 Punkte angewachsen. Immerhin ist sein zuvor verletzte Teamkollege Chase Sexton letzte Woche wieder in den Wettkampf zurückgekehrt – einige der wenigen Konkurrenten, die Jett herausfordern können. Nach dem Ausfall von Cooper Webb, der wegen einer im Training zugezogenen Verletzung und der Auflösung seines KTM-Engagements vorerst nicht antreten kann, bleibt das Feld in dieser Klasse weiterhin stark ausgedünnt. Red Bud KTM Werksfahrer Aaron Plessinger hat noch immer mit seiner Rückenverletzung zu tun und befindet sich weiterhin nicht in Bestform.

Meisterschaftsstand nach Runde 5:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 250

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 193, (-57)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 174, (-76)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 149, (-101)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 147, (-103)

6. Fredrik Noren (S), Suzuki, 108, (-142)

7. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 107, (-143)

8. Lorenzo Locurcio (VEN), GASGAS, 98, (-152)

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 91, (-159)

10. Chase Sexton (USA), Honda, 86, (-164)

Das große Fragezeichen in der 250er Klasse ist der Gesundheitszustand des Tabellenführers Hunter Lawrence (Honda). Der Australier war beim letzten Rennen in RedBud in einen heftigen Startcrash verwickelt und wirkte danach recht angeschlagen. Die Untersuchungen ergaben zum Glück keine schweren Verletzungen, so dass Hunter in Southwick wieder starten will. Ob er tatsächlich wieder zu 100% fit ist, wird sich aber erst am Renntag zeigen.

Meisterschaftsstand nach Runde 5:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 200

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 189, (-11)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 167, (-33)

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 158, (-42)

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 154, (-46)

6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 152, (-48)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 137, (-63)

8. Tom Vialle (F), KTM, 134, (-66)

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 106, (-94)

10. Chance Hymas (Honda), 92, (-108)

So können die Rennen der US Nationals in Southwick verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream

Zeitplan Motocross Southwick*)

Samstag, 08.07.2023

16:00 – Qualifying

19:00 – 250 ccm, Lauf 1

20:00 – 450ccm, Lauf 1

21:30 – 250ccm, Lauf 2

22:30 – 450ccm, Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr