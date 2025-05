Valentin Guillod wechselt aus der MXGP in die USA 23.05.2025 - 16:37 Von Thoralf Abgarjan

© Yamaha Valentin Guillod wechselt aus der MXGP-WM in die USA

Der schweizerische Yamaha-Privatfahrer Valentin Guillod, der sich nach seiner Verletzung beim Heim-Grand-Prix in Frauenfeld einer Operation stellen musste, ist genesen und wechselt nun in die USA für die US Nationals.