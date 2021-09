New Jersey: Jake Gagne (Yamaha) MotoAmerica-Champ 21

Suzuki hatte in New Jersey nicht viel zu melden: Kein Podestplatz für Petersen und Fong

Mit einem Hattrick endete das MotoAmerica-Wochenende für Yamaha-Star Jake Gagne. Der US-Amerikaner holte sich in New Jersey vorzeitig seinen ersten Titel in der Superbike-Klasse und ließ den Gegnern erneut keine Chance.

Die US-Superbikes kamen am vergangenen Wochenende nach Nillville, wo im New Jersey Motorsports Park die achte Veranstaltung der Saison stattfand. Yamaha-Pilot Jake Gagne kam als Führender der MotoAmerica 2021 zum 3,62 Kilometer langen Kurs im Bundesstaat New Jersey und hatte sich den Titelgewinn als Ziel gesetzt.



Im Qualifying am Samstag setzte sich der US-Amerikaner mit einer Zeit von 1:20,355 Minuten mit einem Vorsprung von weniger als 0,1 Sekunden gegen seinen Yamaha-Markenkollegen Mathew Scholtz durch und sicherte sich damit eine weitere Pole-Position. Startplatz 3 ging an den ehemaligen MotoGP-Fahrer Loris Baz (Ducati).

Im ersten der drei Rennen der Superbike-Klasse am Samstagnachmittag ließ Gagne seinen Mitstreitern dann erneut keinen Funken Hoffnung auf einen Erfolg. Der 29-Jährige fuhr nach 20 Runden mit 7,6 Sekunden Vorsprung auf Scholtz über den Zielstrich und ihm fehlten damit nur noch zwei Punkte zum vorläufigen Titelgewinn. Hinter Scholtz ergatterte der erneut stark auftretende Toni Elias, Teamkollege von Gagne beim Team Fresh N‘ Lean Attack Performance Yamaha, einen weiteren Podestplatz und sicherte dem japanischen Hersteller einen Dreifacherfolg.

Der Sonntag brachte Gagne schließlich seinen Karriere-Höhepunkt. Der ehemalige Superbike-WM-Fahrer gewann am Morgen sein 15. Rennen der Saison und krönte sich damit vorzeitig zum Champion in der höchsten Straßenklasse der USA. Er gewann beinahe zehn Sekunden vor Scholtz und zwölf Sekunden vor Josh Herrin, der ebenfalls für das Spitzenteam von Yamaha unterwegs ist. Ducatis Hoffnungsträger Loris Baz erreichte nach dem fünften Platz am Samstag Platz 4 im zweiten Rennen, Toni Elias schied bereits früh aus.

Als Triumphfahrt für Gagne, jedoch mit der benötigten Konzentration, beendete Gagne, der bis auf das erste Rennen der Saison immer auf Platz 1 landete, auch den Lauf am Nachmittag auf der obersten Stufe des Treppchens. Mit dem 16. Sieg der Saison stellte er sich auf eine Ebene mit Vorjahreschamp Cameron Beaubier und Josh Hayes, die ebenfalls 16 Rennen in einer Saison holten. Hinter Gagne kamen erneut Scholtz, Herrin und Baz ins Ziel.

In der Gesamtwertung führt Gagne vor dem Finale in Alabama uneinholbar mit 108 Punkten Vorsprung auf dem Südafrikaner Mathew Scholtz. Für Gagne ist es der zweite Titel in der MotoAmerica, nachdem er 2015 in der Superstock-Klasse triumphierte. Hinter Scholtz liegt Suzuki-Fahrer Cameron Petersen auf Platz 3 in der Gesamtwertung, Loris Baz verbesserte sich auf Position 5.

Stand MotoAmerica nach 17 Rennen