Comeback von Toni Elias: Erstes Podium mit Yamaha

Toni Elias fuhr in Pittsburgh erstmals auf einer Yamaha R1 in der MotoAmerica

Während Jake Gagne ein Rennen nach dem anderen gewinnt und kurz vor dem Titelgewinn bei den MotoAmerica-Superbikes steht, zeigte Toni Elias in Pittsburgh ein starkes Comeback. Loris Baz weiterhin chancenlos.

Auf dem «Pittsburgh International Race Complex» trafen sich am letzten Wochenende die Stars der MotoAmerica-Serie zur siebten Saisonstation in diesem Jahr. Als souverän Führender der Superbike-Kategorie war Jake Gagne der Mann, den es zu schlagen galt, doch bereits im Qualifying am Samstag zeichnete sich ab, dass der Yamaha-Pilot dort weitermachen würde, wo er zuletzt aufgehört hatte. Mit dem Aufwind der elf Saisonsiege sicherte sich der Mann aus San Diego mit einem Vorsprung von 0,5 Sekunden auf Mathew Scholtz (Yamaha) die Pole-Position.

Bereits wenige Stunden später ging es für die insgesamt 27 Fahrer ins Rennen auf der 4,47 km langen Piste in Pennsylvania und selbstverständlich gelang Gagne der beste Start auf der Berg-und-Tal-Bahn. Im Rennen über 17 Runden schaffte es niemand einen Angriff auf den ehemaligen Superbike-WM-Piloten zu starten und so baute der Yamaha-Star seinen Vorsprung in der Serie erneut aus.

Hinter Gagne überraschte Toni Elias die Fans und sogar sich selbst. Als Ersatz für Josh Herrin fuhr der Spanier an diesem Wochenende seine ersten Meter auf der Yamaha R1 und generell ist er in diesem Jahr nur in Laguna Seca in der US-Superbike-Serie am Start gewesen, als er Kyle Wyman auf seiner Ducati Panigale V4R ersetzte. Nach seinem überraschenden Suzuki-Aus im Vorjahr gelang ihm mit Platz 2 sein erstes Podium seit dem Saisonfinale im Vorjahr. Mathew Scholtz, Cameron Petersen (Suzuki) und BMW-Fahrer Hector Barbera komplettierten die Top-5 im ersten Lauf. Ducati-Mann Loris Baz stürzte in Runde 3 und ging leer aus.

Auch am Sonntag stellte sich nur die Frage, wer Platz 2 holen würde, denn Gagne fuhr mit über fünf Sekunden Vorsprung über die Ziellinie und ließ den Gegnern keine Chance. Scholtz und Elias lieferten sich einen Zweikampf, den letztendlich der Südafrikaner gewinnen konnte und damit seinen zehnten Podestplatz des Jahres feierte. Auch Suzuki meldete sich auf dem Treppchen zurück, denn Bobby Fong, der am Samstag mit dem achten Platz enttäuschte, fuhr mit seiner GSX-R1000 auf einen hervorragenden dritten Platz. Toni Elias landete auf Rang 4, Loris Baz kam nicht über Position 5 hinaus.

In der Gesamtwertung liegt Gagne mittlerweile 93 Punkte vor dem stark aufgestellten Mathew Scholtz und er kann bereits beim nächsten Event in New Jersey die Meisterschaft gewinnen. Die beiden Suzuki-Piloten Cameron Petersen und Bobby Fong liegen auf Platz 3 und 4, Loris Baz, der die MotoAmerica-Saison 2021 als Sprungbrett für einen Neustart in der Superbike-WM nutzen wollte, tritt auf der Stelle und liegt mit 176 Punkten Rückstand auf die Spitze aussichtslos auf Rang 5.

Ergebnis MotoAmerica Pittsburgh, Lauf 1

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Jake Gagne, Yamaha 17 Runden 2 Toni Elias, Yamaha + 11,309 sec 3 Mathew Scholtz, Yamaha + 14,096 4 Cameron Petersen, Suzuki + 19,211 5 Hector Barbera, BMW + 37,158 6 Kyle Wyman, Ducati + 45,185 7 Bradley Ward, Suzuki + 58,475 8 Bobby Fong, Suzuki + 1:03,115

Ergebnis MotoAmerica Pittsburgh, Lauf 2

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Jake Gagne, Yamaha 17 Runden 2 Mathew Scholtz, Yamaha + 5,719 sec 3 Bobby Fong, Suzuki + 6,509 4 Toni Elias, Yamaha + 15,054 5 Loris Baz, Ducati + 20,389 6 Cameron Petersen, Suzuki + 25,227 7 Hector Barbera, BMW + 37,478 8 Kyle Wyman, Ducati + 37,595

Stand MotoAmerica nach 14 Rennen