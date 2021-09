Didier Grams wollte keinen weiteren Sturz riskieren 07.09.2021 - 13:23 Von Helmut Ohner

© Neidhardt Nach Hengelo hat Didier Grams wieder Chancen auf den Titel in der IRRC Superbike © Neidhardt Podium Lauf 1: David Datzer, Didier Grams, Joey Den Besten (vlnr.)

Mit einem Sieg und einem zweiten Platz in Hengelo konnte Didier Grams seinen Rückstand in der Gesamtwertung der IRRC Superbike auf zehn Zähler verringern. In Frohburg kommt es in vierzehn Tagen zum Showdown.