New Jersey: Petrucci hält sich mit Sieg im Titelkampf

Yamaha-Pilot Jake Gagne dominierte das erste Rennen im New Jersey Motorsports Park am Samstag, doch Danilo Petrucci (Ducati) nutzte die Wetterbedingungen am Sonntag, um im Titelrennen zu bleiben.

Das Wochenende der MotoAmerica-Superbikes in New Jersey begann überraschend. Mit einer Zeit von 1:20,103 Minuten fuhr BMW-Pilot PJ Jacobsen seine erste Pole-Position in dieser Serie ein. Hinter ihm reihten sich Cameron Petersen, Jake Gagne (beide Yamaha) und Ducati-Star Danilo Petrucci ein.

Lauf 1 am Samstag wurde ein Triumphzug von Gagne. Der US-Amerikaner gewann das Rennen auf der 3,62 km langen Strecke nach 17 Runden mit einem Vorsprung von 4,8 Sekunden auf seinen Teamkollegen Petersen aus Südafrika. Mathew Scholz machte den Dreifacherfolg der japanischen Marke Yamaha perfekt, er wurde Dritter. Für Gagne war es der elfte Saisonsieg.

Petrucci kam nur als Vierter über den Zielstrich, er verlor 10,6 Sekunden auf Gagne, der damit seinen Vorsprung in der Meisterschaft auf 13 Punkte ausbaute. Polesetter Jacobsen kam knapp hinter «Petrux» auf Platz 5 ins Ziel.

In Rennen 2 drehte sich das Blatt. Starke Regenfälle vor dem Superbike-Lauf am Sonntag veränderten die Voraussetzungen in New Jersey komplett. So profitierte Petrucci von seinen fahrerischen Skills bei schwierigen Bedingungen. Der ehemalige MotoGP-Pilot setzte den Konter gegen Gagne und gewann mit einem Vorsprung von über sechs Sekunden auf Scholtz.

Gagne kam auf Position 3 ins Ziel, sodass der Punktevorsprung auf seinen italienischen Titelrivalen wieder schrumpfte. Vor dem letzten Rennwochenende im Barber Motorsport Park vom 23. bis 25. September führt Gagne nun 4 Punkte vor Petrucci. Hector Barbera (BMW) und Petersen komplettierten die Top-5 im zweiten Superbike-Rennen, Jacobsen erreichte das Ziel nicht.

Ergebnis New Jersey, Rennen 1:

1. Gagne, Yamaha, 17 Runden

2. Petersen, Yamaha, + 4,885 sec

3. Scholtz, Yamaha, + 5,206

4. Petrucci, Ducati, + 10,609

5. Jacobsen, BMW, + 10,660

6. Barbera, BMW, + 20,040

Ergebnis New Jersey, Rennen 2:

1. Petrucci, Ducati, 14 Runden

2. Scholtz, Yamaha, + 6,643 sec

3. Gagne, Yamaha, + 15,195

4. Barbera, BMW, + 40,651

5. Petersen, Yamaha, + 44,736

6. Jake Lewis, Suzuki, + 59,915

Stand nach 18 von 20 Rennen:

1. Gagne, 331 Punkte

2. Petrucci, 327

3. Petersen, 272

4. Scholtz, 255

5. Barbera, 173

6. Jacobsen, 141