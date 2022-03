Sieger Eli Tomac (Yamaha): Wo waren die anderen?

Eli Tomac feierte in Detroit seinen 5. Sieg in 10 Rennen

Yamaha-Werksfahrer Eli Tomac schwimmt zur Zeit auf einer Welle des Erfolgs. In Detroit konnte er sich an der Spitze deutlich absetzen, nachdem gleich mehrere Titelaspiranten stürzten und er überlegen gewann.

«Es war insgesamt ein wilder Abend», erklärte Eli Tomac nach seinem 5. Sieg in der laufenden Saison in Detroit. Zum dritten Mal in Folge stand der Yamaha-Werksfahrer im Ford Field ganz oben auf dem Treppchen und setzte sich an der Tabellenspitze weiter ab. «Das war ein tolles Ergebnis für uns», erklärte der 29-Jährige. Entgegen seiner sonstigen Gewohnheiten hatte Tomac diesmal sogar einen guten Start: «Ich kam im Finale gut aus dem Startgatter heraus und lag am Ende der Startgeraden in der Spitzengruppe. Doch schon in der ersten Kurve touchierte mich ein anderer Fahrer, so dass ich sofort wieder ein paar Plätze zurückfiel und danach erst wieder nach vorne fahren musste. Zum Glück fand ich schnell gute Linien. Auf der rechten Seite des Waschbretts konnte ich dann auch die meisten Überholmanöver platzieren.»

Seine Mitbewerber um den Titel fielen in Detroit aus: Jason Anderson (Kawasaki) stürzte auf Rang 2 liegend, Webb eliminierte sowohl sich als auch Chase Sexton. Von den Spitzenfahrern kamen lediglich Malcolm Stewart (Husqvarna) auf P2 und Justin Barcia auf Rang 3 durch. Tomacs Vorsprung in der Tabelle ist inzwischen immens: Er führt nach 10 von 17 absolvierten Läufen mit 42 Punkten Vorsprung. Allein in Detroit wuchs sein Abstand zu Platz 2 um weitere 25 Punkte an.

«Ich habe mich einfach gut gefühlt», erinnert sich Tomac, der zur Zeit auf einer Welle des Erfolgs schwimmt.«Das Motorrad ging großartig und die Strecke war technisch anspruchsvoll. Nachdem ich mich an die Spitze vorgearbeitet hatte, habe ich einfach weiter gepusht. Nach der Hälfte des Rennens konnte ich kaum glauben, dass einige der besten Jungs komplett ausgefallen waren. Ich habe mein Ding einfach durchgezogen und behielt meinen Fokus. Detroit war ein gutes Rennen für die Meisterschaft, aber wir werden weiter pushen.»

Ergebnis Detroit, 450 ccm:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha

2. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Marvin Musquin (FRA), KTM

5. Justin Brayton (USA), Honda

...

19. (DNF) Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha

20. (DNF) Cooper Webb (USA), KTM

21. (DNF) Jason Anderson (USA), Kawasaki

22. (DNF) Chase Sexton (USA), Honda

...

DNS: Ken Roczen (GER), Honda

DNS: Aaron Plessinger (USA), KTM

DNS: Max Anstie (GBR), KTM

Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 229

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 187, (-42)

3. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 187, (-42)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 184 (-45)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 173, (-56)

6. Chase Sexton (USA), Honda, 164, (-65)

7. Marvin Musquin (FRA), KTM, 164, (-65)

8. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 141, (-88)

9. Ken Roczen (GER), Honda, 133, (-96)

10. Dean Wilson (GB), Husqvarna, 119, (110)