Cooper Webb (KTM): «Der Crash war meine Schuld»

Durch den Crash und die Ausfälle von Cooper Webb (KTM) und Chase Sexton (Honda) haben sich ihre Titelchancen weiter verschlechtert. Zum Glück kamen beide Piloten in Detroit mit dem Schrecken davon.

Mit Jason Anderson (Kawasaki), Cooper Webb (KTM) und Chase Sexton (Honda) eliminierten sich beim 10. Lauf der US Supercrossmeisterschaften in Detroit gleich 3 Fahrer mit bis dahin noch intakten Titelchancen.

Nach dem vorzeitigen Saisonende von Ken Roczen ist Chase Sexton der einzige verbliebende Honda-Werksfahrer. Sexton stürzte schon im Vorlauf bei Überrunden. Ins Finale startete Sexton auf Rang 6 und rangierte bis in Runde 16 hinter Titelverteidiger Cooper Webb (KTM). Als die Überrundungen begannen, sah Sexton seine Chance und trieb Webb in einen Fehler. Er sprang zu weit, wurde zusammengestaucht, wechselte dadurch die Linie und kollidierte mit dem nachfolgenden Sexton, der während der Flugphase nichts mehr tun konnte.

«Es war mein Fehler», kommentierte Webb den Zwischenfall. «Er beendete den Abend von Chase und auch meinen. Aber ich bin froh, dass wir beide einigermaßen glimpflich davongekommen sind.»

Webb und Sexton kamen zum Glück mit nur leichten Blessuren davon. In der WM-Tabelle fiel Webb von P3 auf P5 zurück, Sexton von P5 auf P6. Was allerdings noch schwerer wiegt, ist der Punkterückstand zur Spitze. Durch die Ausfälle wuchs in Detroit der Rückstand von Webb von 33 auf 56 Punkte an. Der Rückstand von Sexton vergrößerte sich von 40 auf stattliche 65 Punkte, die in den verbleibenden 7 Rennen schwer aufholbar sein werden. Webb und Sexton haben inzwischen nur noch Außenseiterchancen.

Ergebnis Detroit, 450 ccm:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha

2. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Marvin Musquin (FRA), KTM

...

19. (DNF) Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha

20. (DNF) Cooper Webb (USA), KTM

21. (DNF) Jason Anderson (USA), Kawasaki

22. (DNF) Chase Sexton (USA), Honda

...

DNS: Ken Roczen (GER), Honda

DNS: Aaron Plessinger (USA), KTM

DNS: Max Anstie (GBR), KTM

Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 17:



1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 229

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 187, (-42)

3. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 187, (-42)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 184 (-45)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 173, (-56)

6. Chase Sexton (USA), Honda, 164, (-65)