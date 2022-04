Trainingscrash: Cooper Webb (KTM) fällt verletzt aus

Nach einem Trainings-Crash am letzten Mittwoch wird Titelverteidiger Cooper Webb (Red Bull KTM) am Samstag nicht in St. Louis antreten. Webb und das Team hoffen auf eine Rückkehr in Atlanta.

Am kommenden Wochenende findet in St. Louis der 13. Lauf der US-Supercrossmeisterschaften statt. Die Verletztenliste ist in diesem Jahr schon ziemlich lang: Cianciarulo, Plessinger, McElrath, Savatgy, Roczen und nun auch noch Titelverteidiger Cooper Webb.

Das Rennen in Detroit (Lauf 10 der Saison) konnte Webb nach einem heftigen Crash mit Chase Sexton (beide kollidierten in der Luft) nur mit Mühe beenden. Beim nächsten Rennen in Indianapolis startete er mit Brüchen in Hand und Schulter, doch über die Ränge 5 (Indianapolis) und 6 (Seattle) kam der Red Bull KTM Werksfahrer nicht hinaus. Nun hat ihm ein weiterer Trainings-Crash am Mittwoch dieser Woche den Rest gegeben: Webb wird in St. Louis nicht starten. Er hofft aber, dass er in einer Woche für das Rennen in Atlanta wieder fit sein wird.

Nach 12 von 17 Läufen rangiert Webb in der Meisterschaft mit 73 Punkten Rückstand zu Leader Eli Tomac (Yamaha) auf Rang 5.

Meisterschaftsstand nach Runde 12 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 281

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 227, (-54)

3. Justin Barcia (USA), GASGAS, 222 (-59)

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 221, (-60)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 208, (-73)

6. Marvin Musquin (FRA), KTM, 206, (-75)

7. Chase Sexton (USA), Honda, 183, (-98)

8. Dean Wilson (GB), Husqvarna, 135, (-130)

9. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 141, (-140)

10. Ken Roczen (GER), Honda, 133, (-148)