Cole Davies (Yamaha) nach Crash im Krankenhaus

Im Zeittraining von Salt Lake City, wo heute das Finale der Supercross-Meisterschaften 2025 ausgetragen wird, ereignete sich ein Unfall zwischen Cole Davies (Yamaha) und Jordon Smith (Kawasaki). Davies musste ins Spital.

Erst legte der neuseeländische Star Racing Yamaha Pilot Cole Davies im Zeittraining zum Saisonfinale in Salt Lake City Bestzeit vor, doch dann ereignete sich der Unfall. Zunächst wollte Davies eine weitere schnelle Runde hinlegen, die er aber nach einem Fehler abbrach. Jordon Smith, der ihm auf seiner schnellen Runde gefolgt war, kollidierte in einer Rhythmussektion mit dem langsamer werdenden Davies, so dass beide Fahrer stürzten.

Die Session wurde nach dem Crash sofort mit roter Flagge abgebrochen und eilte seinem Teamkollegen, den er vor einer Woche etwas unsanft aus dem Weg geräumt hatte, zu Hilfe. Nach ersten Informationen wurde Cole Davies mit einer Armverletzung ins örtliche Krankenhaus gebracht. Weitere Details sind im Moment nicht bekannt.