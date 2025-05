Ken Roczen (Suzuki) wird 8 bis 10 Wochen ausfallen

Nach seinem Bänderriss erklärte Ken Roczen, dass er nach der Operation 8 bis 10 Wochen ausfallen wird und am Ende der Motocross-Saison noch zwei Motocross-Rennen bestreiten will, um sich für die Playoffs vorzubereiten.

«Ich hatte ja vor ein paar Wochen den Trainingsunfall und am Anfang bereitete mir vor allem die Schulter Probleme», erklärte Ken Roczen in der Show 'RaceDayLive' mit Justin Brayton und Adam Cianciarulo vor dem Rennen am vergangenen Samstag in Denver. «Schon nach ein paar Minuten nach dem Crash konnte ich wieder laufen. Ich hielt die Schulter für das viel größere Problem. Beim Pressetag vor Birmingham habe ich dann schon gemerkt, dass ich meinen Fuß nicht richtig aufsetzen konnte. Der Fuß wurde von Woche zu Woche schlimmer. In Seattle wurde es dann richtig arg. Ich versuchte, das Problem irgendwie in den Griff zu bekommen, wir haben den Knöchel abgeklebt usw., aber dann wurde klar, dass das Syndesmoseband gerissen war und ich deshalb das Bein nicht aufsetzen konnte.»

Das Syndesmoseband ist das Band zwischen Schien- und Wadenbein zur Stabilisierung des Sprunggelenks. «Es war die ganze Zeit instabil», sagt Roczen. «Am Mittwoch vergangener Woche habe ich Motocross trainiert, weil das auch ein gutes Training für Supercross ist und dabei ist es passiert, als ich in einer Wellensektion im Sand in einer tiefen Spurrinne mit den Fußrasten hängengeblieben bin. Ich spürte sofort, dass etwas nicht stimmt, denn der Fuß floppte hin und her. Ich hatte starke Schmerzen, die auch nicht nachließen. Das MRT hat dann gezeigt, dass das Band wirklich gerissen ist.»

«Mein Fuß muss nun operiert werden, aber wir wollen zuvor noch eine andere Meinung einholen. Es tut mir leid für die Fans von Denver und Salt Lake City. Ich habe es wirklich versucht, aber es liegt einfach nicht in meiner Hand», erklärte er.

Rückblickend auf die Saison meint der Thüringer: «Wenn das Problem in Tampa nicht passiert wäre, hätte ich die Saison sicher ganz anders beenden können.» Zur Erinnerung: Beim 5. Meisterschaftslauf in Tampa kollidierte Ken Roczen mit Überrundeten, stürzte, fiel komplett aus und geriet mit 18 Punkten in Rückstand, nachdem er zuvor nur 2 Punkte Rückstand zu Tabellenführer Chase Sexton (KTM) hatte. «Es war aber trotzdem eine gute Saison. Ich habe in Daytona gewonnen und war in der ersten Saisonhälfte auch konstant. Leider begannen nach dem Sieg in Daytona auch die Probleme mit der Verletzung.»

Ken Roczen geht davon aus, dass es 8 Wochen dauern wird, bis er wieder voll trainieren kann. Auf die Frage, ob er später noch Rennen der US Nationals bestreiten will, erklärte er. «Das werde ich versuchen. Wenn die Reha nach Plan verläuft, kann ich in 8 bis 10 Wochen wieder trainieren. Dann gibt es noch die letzten 3 Runden in Ironman, Unadilla und Budds Creek. Ich denke, ich werde dann noch ein oder zwei Rennen fahren. Das ergibt auch Sinn mit Blick auf die SMX-Gesamtwertung, weil mir das eine bessere Ausgangslage für die Playoffs verschafft.»

Nach dem Ergebnis von Denver an diesem Wochenende, wird Ken Roczen wahrscheinlich im letzten Rennen der Supercross-Saison 2025 in einer Woche in Salt Lake City vom 3. Platz auf den 4. oder 5. Platz zurückfallen. Justin Cooper (Yamaha), der in Denver auf dem 3. Podiumsplatz stand, hat vor dem Saisonfinale nur noch 10 Punkte Rückstand zu Ken Roczen. Ein 10. Platz würde Cooper genügen, um die Saison auf Platz 3 zu beenden. Das ist wirklich bitter für Ken Roczen nach einer so starken Saison.

Meisterschaftsstand 450 nach Event 16 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 347 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM, 338, (-9)

3. Ken Roczen (USA), Suzuki, 271, (-76)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 261, (-86)

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 255, (-92)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 239, (-108)