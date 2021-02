Dominique Thury: 250er Yamaha mit über 50 PS 18.02.2021 - 18:56 Von Thoralf Abgarjan

US-Supercross Lites West © Yamaha Die Yamaha von Dominique Thury

In wenigen Tagen beginnt in Orlando die US-Westküstenmeisterschaft mit Dominique Thury am Start. Thury ist von seinem Wettkampfmotorrad begeistert und verrät viele Details über seine Yamaha YZ250F.