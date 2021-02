Justin Cooper (Yamaha) gewinnt Westküstenauftakt

Nach einem Startunfall musste das Finale zum Auftakt der US-Westküstenmeisterschaft neu gestartet werden. Justin Cooper (Yamaha) gewann das Rennen mit einem Start-Ziel-Sieg. Nick Thury verpasste den Einzug ins Finale.

Auftakt der US-Westküstenmeisterschaft in Orlando: Für Dominique Thury (Club MX Yamaha) standen die Chancen für den Einzug ins Finale zunächst gut: Er legte die schnellste Zeit in seiner Gruppe hin und qualifizierte sich auf P17 für das Abendprogramm. Mit Rang 10 im Vorlauf verpasste er den Direkteinzug ins Finale nur knapp. Er musste ins LCQ (Last Chance Qualifyer), wo er nicht gut startete und auf P8 das Finale verpasste.

Der Start ins Finale begann mit einem Massencrash und einem Rennabbruch. Beide Martin-Brüder fielen aus. Den Neustart übernahm Justin Cooper. Cooper gewann das Finale mit einem Start-Ziel-Sieg vor Cameron Mcadoo und Thurys Club MX Teamkollegen Garrett Marchbanks. Die beiden anderen Club MX Fahrer beendeten das Rennen auf P10 (Jace Owen) und P13 (Joey Crown).

Alle Einzelheiten vom Finale der Lites-Westküstenmeisterschaft von Orlando-2 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Jace Owen gewinnt den Start knapp vor Cameron Mcadoo. Jeremy Martin wird in der ersten Kurve von einem anderen Fahrer angefahren, stürzt und verletzt sich. Das Rennen wird mit roter Fahne abgebrochen. Ein Helfer des medizinischen Personals wird angefahren und stürzt zu Boden.



Neustart:

Justin Cooper gewinnt den Start vor Jordon Smith und Jalek Swoll.



Noch 13 Min:

Jordon Smith (P2) stürzt in den Whoops und fällt aus.



Noch 10 Min:

Cooper führt vor Mcadoo, Swoll, Marchbanks und Blose.



Noch 8 Min:

Garrett Marchbanks geht an Swoll vorbei und hat P3 erreicht.



Noch 6 Min:

Cooper führt mit 6 Sekunden Vorsprung.



Noch 3 Min:

Hunter Lawrence hat P5 erreicht.



Letzte Runde:

Justin Cooper siegt vor Cameron Mcadoo und Garrett Marchbanks.

Ergebnis SX West Orlando 2:



1. Justin Cooper (USA), Yamaha

2. Cameron Mcadoo (USA), Kawasaki

3. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

4. Jalek Swoll (USA), Husqvarna

5. Hunter Lawrence (USA), Honda

6. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

7. Kyle Paters (USA), Honda

8. Chris Blose (USA), GASGAS

9. Robbie Wagemann (USA), Yamaha

10. Jace Owen (USA), Yamaha

...

13. Joey Crown (USA), Yamaha

14. Ramyller Alves (USA), KTM

15. Mitchell Harrison (USA), Honda

16. Cedric Soubeyras (USA), GASGAS

...

21. (DNF): Jeremy Martin (USA), Yamaha

22. (DNF): Alex Martin (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 1:



1. Justin Cooper, 26

2. Cameron Mcadoo , 23, (-3)

3. Garrett Marchbanks, 21, (-5)

4. Jalek Swoll (USA), 19, (-6)

5. Hunter Lawrence, 18, (-7)

6. Seth Hammaker, 17, (-8=