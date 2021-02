Ryan Dungey: Abenteuer auf vier Rädern

Der ehemalige US-Supercross-Star Ryan Dungey hat einen aufregenden Ausflug in einem Rennwagen hinter sich.

Ryan Dungey (31) hat nach der Supercross-Saison 2017 seinen Rücktritt bekanntgegeben. Der damalige Red Bull-KTM-Werksfahrer war damals erst 27 Jahre alt, wollte aber vor allem seiner jungen Familie mit Gattin Lindsay und dem gemeinsamen Töchterchen mehr Zeit widmen.

Jetzt hat der Blondschopf aus Minnesota einen ziemlich spektakulären Abstecher in die Vierrad-Szene gewagt. Die Rennserie nennt sich «Motocar Fite Club». In dieser Klasse werden Oval-Rennen auf einer Dirt-Track-Strecke ausgetragen. Die Rennen mit den großhubigen V8-Fahrzeugen sind eine Mischung aus Autocross und Stock-Car und werden, ähnlich wie in der Nascar-Serie fliegend in Formation gestartet. Kontakte der Wagen stehen an der Tagesordnung.

Das Abenteuer ging für den Mulit-Motocross- und Supercross-Champion dann aber abrupt zu Ende: Dungey wurde Donnerstagabend von einem Konkurrenten in die Böschung gedrängt und musste das Rennen aufgeben.

Brisant: Dungey traf dabei auf seine ehemaligen Supercross-Kontrahenten wie Chad Reed oder Legenden Ricky Carmichael, Jeremy McGrath und Brian Deegan.

«Leider hat mich ein anderes Auto touchiert, ich bin in die Wand gedonnert und somit war das Rennen recht schnell beendet», erklärte Dungey. «Aber ich hatte in den vergangenen Tagen wirklich unglaublichen Spaß in diesem Auto.»