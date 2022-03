Hunter Lawrence (Honda) siegt in Seattle

Der australische Honda-Werksfahrer Hunter Lawrence gewann den 7. Lauf der US-Westküstenmeisterschaften in Seattle. Dominique Thury (Yamaha) qualifizierte sich auf P5 für das Finale und beendete das Rennen auf P14.

7. Lauf der 250-Westküstenmeisterschaften in Seattle: Tabellenführer Christian Craig (Yamaha) gewann den Holeshot und ging in Führung, doch Michael Mosiman (Husqvarna) ging am Ende der zweiten Runde in der Linkskehre vor dem Zielsprung mit einem aggressiven Manöver innen an Craig vorbei in Führung. Craig fiel auf P6 zurück und musste eine Aufholjagd starten. Nach einigen Führungsrunden Mosimans konnte Hunter Lawrence (Honda) die Lücke schließen und in Runde 8 seinerseits die Führung übernehmen.

Craig pflügte durchs Feld und erreichte die Spitze am Ende des Rennens, doch schließlich ging ihm die Zeit aus. Er musste sich mit dem zweiten Rang zufrieden geben. Hunter Lawrence holte seinen zweiten Sieg in der laufenden Saison. «Es war nicht leicht», erklärte der Australier. «Wir haben viele Sachen ausprobiert und nach der Pause musste ich erst wieder in Schwung kommen. Aber am Ende hat es für den Sieg gereicht.»

Lawrence verbesserte sich in der Tabelle von P3 auf P2. Craig konnte seine Tabellenführung verteidigen. Sein Vorsprung schmolz um 2 Punkte von 28 auf 26 Zähler.

Dominique Thury (Yamaha) qualifizierte sich mit Rang 14 im Qualifying solide für das Abendprogramm. Den Vorlauf beendete er auf einem ausgezeichneten 5. Platz. Ins Finale startete er auf P13, fiel nach einem Sturz in Runde 9 ganz ans Ende des Feldes zurück und kämpfte sich bis zum Ende wieder auf Rang 14 nach vorne. Auch wenn sein Ergebnis nach dem Vorlauf hätte besser ausfallen können: Der Schneeberger verbesserte sich in der Tabelle nach 7 absolvierten Runden dennoch von P18 auf P15.

Die Westküstenpiloten haben jetzt zwei Wochen Pause, bevor es in Atlanta zum ersten East-West Showdown kommt.

Ergebnis Seattle, 250West:

1. Christian Craig (USA), Yamaha

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda

3. Michael Mosiman (USA), GASGAS

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki

5. Vince Friese (USA), Honda

6. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

7. Chris Blose (USA), GASGAS

8. Jalek Swoll (USA), Husqvarna

9. Robbie Wageman (USA), Yamaha

10. Derek Kelly (USA), Yamaha

11. Nate Trasher (USA), Yamaha

12. Carson Mumford (USA), Suzuki

13. Carson Brown (USA), KTM

14. Dominique Thury (GER), Yamaha

Meisterschaftsstand 250 West nach Lauf 7:

1. Christian Craig (USA), Yamaha, 171

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 145, (-26)

3. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 141, (-30)

4. Vince Friese (USA), Honda), 117, (-54)

5. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 106, (-65)

6. Nate Trasher (USA), Yamaha, 94, (-77)

7. Robbie Wageman (USA), Yamaha, 94, (-77)

8. Garrett Marchbanks (USA), 90 (-81)

9. Carson Brown (USA), KTM, 83, (-88)

10. Chris Blose (USA), GASGAS, 79, (-92)

...

15. Dominique Thury (GER), Yamaha, 49, (-122)