Christian Craig (Yamaha): Zum dritten Mal abgeräumt

Im Finale von Seattle wurde Tabellenführer Christian Craig (Yamaha) von Michael Mosiman (GASGAS) abgeräumt. Craig fuhr mit den schnellsten Rundenzeiten auf Rang 2 nach vorne, zeigte sich aber nach dem Rennen zerknirscht.

Star Racing Yamaha Werksfahrer Christian Craig ist zwar der dominierende Fahrer der US-Westküstenmeisterschaft, aber er hat es in diesem Jahr wahrlich nicht leicht. Im Finale von Seattle wurde er von Michael Mosiman (GASGAS) am Ende der zweiten Runde unsanft abgeräumt. Craig stürzte, fiel auf Platz 6 zurück uns musste eine Aufholjagd starten. Dabei war sonnenklar: Craig ist der Dominator an der Westküste. Ihm ging am Ende lediglich die Zeit aus, sonst hätte er noch den führenden Hunter Lawrence (Honda) abfangen können. Am Ende fehlten ihm gerade einmal 1,43 Sekunden zum Führenden.

«Mann, das war jetzt das dritte Mal, dass ich abgeräumt wurde», stöhnte Craig im Ziel. «Klar, es ist nun einmal Racing, aber das hier ist schon sehr hart. Ich bin froh, dass ich wieder nach vorne fahren konnte und mit Blick auf das große Bild nicht zu viel passiert ist.»

Zur Erinnerung: Schon beim 3. Lauf in San Diego wurde Craig in eine Startkollision verwickelt, musste vom letzten Platz nach vorne fahren und wurde am Ende Dritter. Im zweiten Rennen des Triple Crown Events von Glendale räumte ihn Vince Friese im zweiten Finale ab. Wieder musste Craig eine Aufholjagd starten und wurde Vierter.

Nach seinem Crash in Seattle war Craig deutlich der Schnellste. Als er bei seiner Aufholjagd in die Nähe von Mosiman auf Rang 2 kam, fürchtete dieser wohl einen Revancheakt und ließ Craig ohne erkennbare Gegenwehr passieren. Craig blieb aber sauber und zeigte keinerlei unsportliches Verhalten.

Nach 7 von 10 Läufen führt Christian Craig mit einem Vorsprung von 26 Punkten die Tabelle an.

Ergebnis Seattle, 250West:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda

2. Christian Craig (USA), Yamaha

3. Michael Mosiman (USA), GASGAS

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki

5. Vince Friese (USA), Honda

6. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand 250 West nach Lauf 7:

1. Christian Craig (USA), Yamaha, 171

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 145, (-26)

3. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 141, (-30)

4. Vince Friese (USA), Honda), 117, (-54)

5. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 106, (-65)

6. Nate Trasher (USA), Yamaha, 94, (-77)

...

15. Dominique Thury (GER), Yamaha, 49, (-122)