RJ Hampshire (Husqvarna) gewinnt in Glendale

Husqvarna-Werksfahrer RJ Hampshire gewann im State Farm Stadium von Glendale (Arizona) den 5. Lauf der US Westküsten-Meisterschaften vor Levi Kitchen (Kawasaki) und Jo Shimoda (Honda).

5. Lauf der US-Westküsten-Meisterschaften in Glendale (Arizona): Star Racing Yamaha Werksfahrer Nate Thrasher stürzte im Vorlauf nach einem Dreifachsprung schwer, so dass das Rennen mit roter Flagge abgebrochen werden musste. Thrasher hatte sich eine Beinverletzung zugezogen und musste von der Medical Crew aus dem State Farm Stadium gefahren werden. Für ihn war der tag damit beendet. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer Levi Kitchen zog den Holeshot zum 250er Finale vor Jordon Smith (Yamaha) und RJ Hampshire (Husqvarna).

In Runde 3 setzte sich Smith mit einem Blockpass gegen Kitchen durch und übernahm die Führung, doch nach einem zu weit gesprungenen Dreifachsprung landete der Yamaha-Werksfahrer am Streckenrand und kam in der folgenden Linkskurve von der Strecke ab, so dass Kitchen wieder die Führung erbte.

Zwischenzeitlich hatte sich Husqvarna-Werksfahrer RJ Hampshire in Stellung gebracht und übernahm in Runde 6 die Führung, während Jordon Smith beim Versuch, Kitchen zu attackieren hart zu Boden ging und auf P4 zurückfiel, so dass Jo Shimoda (Honda) das Podium erreichte.

Kitchen bleibt nach 5 absolvierten Rennen Meisterschaftsführender und hat nun 4 Punkte Vorsprung gegenüber Smith. RJ Hampshire konnte mit dem Sieg in Glendale seinen Rückstand zur Spitze von 8 auf 5 Punkte verkürzen.

Die Westküstenpiloten haben jetzt eine Pause von 5 Wochen. Der 6. Lauf der Supercross-Westküsten-Meisterschaft wird am 23. März in Seattle ausgetragen.

Ergebnis 250 West Supercross Glendale

1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki

3. Jo Shimoda (J), Honda

4. Jordon Smith (USA), Yamaha

5. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

6. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

7. Julien Beaumer (USA), KTM

8. Phil Nicoletti (USA), Yamaha

9. Robbie Wageman (USA), Yamaha

10. Hunter Yoder (USA), Kawasaki

…

DNS: Nate Thrasher (USA), Yamaha

DNS: Maximus Vohland (USA), Kawasaki

Meisterschaftsstand 250 West nach Runde 5

1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 106

2. Jordon Smith (USA), Yamaha, 102, (-4)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 101, (-5)

4. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 87, (-19)

5. Jo Shimoda (J), Honda, 74, (-32)

6. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 67, (-39)

7. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 65, (-41)

8. Julien Beaumer (USA), KTM, 63, (-43)

9. Carson Mumford (USA), Honda, 58, (-48)

10. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 56 (-50)