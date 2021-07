Rallycross-Weltmeisterschaft auf ServusTV

Die FIA World Rallycross Championship wird mit dem Auftakt im spanischen Barcelona am Wochenende erstmals live auf servustv.com/sport zu sehen sein.

Das nächste packende Wochenende für Motorsportfans und Rallyfreunde: Die FIA Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX) startet mit dem World RX of Catalunya im spanischen Barcelona in die neue Saison und gibt ihren Einstand auf servustv.com/sport. Am Samstagabend ab 18:45 Uhr gibt es das erste Rallycross-Kräftemessen live.

Bereits am Freitag geben sich die Helden auf zwei Rädern die Ehre: Dann starten die Freien Trainings der World Superbike in Assen. Das ganze Wochenende der Straßenbike-WM inklusive der Nachwuchsklassen (World SSP und World SSP 300) gibt es ebenfalls online live. Und schließlich ist es auch in der DTM wieder Zeit für den nächsten Showdown: Auf dem Lausitzring wird diesmal wieder vor Zuschauern gefahren. Auf servustv.com/sport gibt es sowohl das Rennen am Samstag als auch den Sonntagslauf live.

Hier der Überblick:

Freitag, 23.7.:

World Superbike Freies Training 1 in Assen ab 10:20 Uhr

World Superbike Freies Training 2 in Assen ab 14:50 Uhr

Samstag, 24.7.:

World Superbike, World SSP und World SSP 300 in Assen – alle Sessions ab 8:55 Uhr

DTM Rennen 1 Lausitzring – ab 13:15 Uhr

FIA World Rallycross ab 18:45 Uhr

Sonntag, 25.7.:

World Superbike, World SSP und World SSP 300 in Assen – alle Sessions ab 10:45 Uhr

DTM Rennen 1 Lausitzring – ab 13:15 Uhr

Über die Rallycross-Weltmeisterschaft:

In der 2014 erstmals ausgetragenen Weltmeisterschaft liefern sich Rallycross-Fahrer über mehrere Events, die in verschiedenen Ländern ausgetragen werden, spannende Kopf-an-Kopf Duelle. Dabei müssen neben klassischen Streckenverläufen auch die sogenannten «Jokerlaps», also alternative Streckenführungen, gemeistert werden.