Rallycross-WM am Nürburgring verschoben

Die Doppelveranstaltung am Nürburgring, als zweiter und dritter Lauf zur Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX) am 31.07./01.08. geplant, muss wegen der bekannten Wetterkatastrophe in der Eifel verschoben werden.

Die Rallycross Promoter GmbH bestätigt, dass die World RX of Germany auf dem Nürburgring – geplant für den zweiten und dritten Lauf der FIA Rallycross-Weltmeisterschaft 2021 – aufgrund der anhaltenden Wetter-Auswirkungen und verbreiteten Überschwemmungen in der Region - auf das Saisonende verschoben wird.

Die WRX-Saison wird an diesem Wochenende in Barcelona beginnen, und der Nürburgring – ein Neuzugang im Kalender der Serie – sollte eine Woche später, am 31. Juli/01. August ausgetragen werden. Die weitreichenden Überschwemmungen der letzten Zeit in Deutschland haben die Verschiebung der Veranstaltung erzwungen, wobei der Nürburgring als Sammel- und Verteilzentrum zu einem Schwerpunkt der Rettungs- und Bergungsbemühungen geworden ist. Der verschobene Doppellauf wird nun am Wochenende vom 27. bis 28. November als Saisonfinale 2021 dienen. Bestehende Tickets behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Damit wird World RX of Sweden in Höljes vom 20. bis 22. August zur zweiten Runde der aktuellen Kampagne.

Arne Dirks, Geschäftsführer der Rallycross Promoter GmbH, sagte: «Jeder hat die Bilder der verheerenden Überschwemmung in Deutschland gesehen, und während der Nürburgring selbst von dieser Naturkatastrophe glücklicherweise weitgehend verschont geblieben ist, kann dies für das Umland leider nicht gesagt werden. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass hier weitaus wichtigere Dinge auf dem Spiel stehen als Rallycross, und wir müssen den Organisatoren der Veranstaltung, die Tag und Nacht gearbeitet haben, um die humanitären Bemühungen zu unterstützen, großen Respekt zollen. Gleichzeitig haben sie sehr eng mit uns als WM-Promoter und der FIA zusammengearbeitet, um eine Lösung für die Verschiebung der Veranstaltung zu finden, und wir freuen uns sehr darauf, später im Jahr an diesen legendären Ort zu gehen, um das zu erwarten, was sie verspricht zu einem pulsierenden Saisonfinale, mit der Krönung des Rallycross-Weltmeisters an einem der kultigsten Austragungsorte des Motorsports.»